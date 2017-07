Kata Mark Hamill Soal Isu Film Sempalan Luke Skywalker

Metrotvnews.com, Los Angeles: Luke Skywalker adalah salah satu tokoh penting dalam kisah waralaba Star Wars sejak film pertama dirilis pada 1977. Setelah film sempalan mengenai Han Solo muda dibuat, muncul pertanyaan apakah kisah Luke waktu muda juga akan diangkat menjadi film terpisah.



Mark Hamill, pemeran tokoh Luke dalam lima seri filim Star Wars, punya pandangan tersendiri soal kemungkinan ini. Baginya, tidak ada alasan kuat kisah Luke muda layak diceritakan dalam film.

"Ada yang bilang padaku, 'Mereka sedang membuat film Han Solo waktu muda. Apa kau akan membuat film Luke Skywalker muda?'" kata Mark dalam acara The Late Show with James Corden, dilansir dari Comicbook."Aku pikir, film itu akan membosankan. Filmnya akan menceritakan aku (Luke) di ladang pada usia 12-an tahun. Poin utama film pertama adalah bahwa dia tidak pernah punya pengalaman seperti itu (terkait Jedi dan konflik di galaksi nun jauh di sana)," lanjut Mark.Penonton Star Wars: A New Hope (1977) barangkali ingat bagaimana tokoh Luke bisa terlibat dalam rentetan perseteruan antara pihak kerajaan dan pemberontak. Waktu itu usianya sekitar 18-20 tahun. Dia tinggal bersama sang paman dan menjadi petani air di sebuah planet terpencil.Suatu ketika, paman dia membeli dua robot R2-D2 dan C3-PO yang ditemukan terdampar. Kedua robot ini membawa sebuah pesan, yang membuat Luke bertemu dengan Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness). Sejak itu, Luke mengawali petualangan barunya bersama Kenobi serta Han Solo dan Chewbacca. Perjalanan tersebut juga membuat dia mengetahui riwayat asli keluarganya.Sementara, Han Solo dalam A New Hope telah berusia dewasa. Sebagai penjelajah galaksi bersama Chewbacca, dia punya masa lalu cukup panjang. Dibanding Han, barangkali memang tidak banyak kisah yang dapat digali dari Luke sewaktu anak-anak atau remaja.Saat ini, film Star Wars terdekat adalah The Last Jedi. Kisahnya melanjutkan perjalanan Rey (Daisy Ridley) dalam menemukan Luke (Mark Hamill) di sebuah planet persembunyian.Naskah dan penyutradaraan ditangani oleh Rian Johnson. Kathleen Kennedy dan Ram Bergman bertindak sebagai produser. Selain Daisy dan Mark, sejumlah pemain yang terlibat antara lain Carrie Fisher (almarhum), Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, dan Lupita Nyong'o.Star Wars: The Last Jedi dijadwalkan tayang pada Desember 2017.(DEV)