Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak Kembali Tayang di 12 Kota

Sambut tahun baru dengan pengalaman sinematik bersama Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, film peraih 10 Piala Citra 2018, terbanyak dalam sejarah, yang akan kembali ke bioskop tanah air mulai 10 Januari 2019. Marlina pertama kali tayang di Directors Fortnight Cannes tahun 2017, setelah sebelumnya film panjang Indonesia absen selama 12 tahun dari rangkaian Cannes Film Festival. Situs aggregator kritik film Rotten Tomatoes memberi Marlina review Fresh dengan tomatometer 97%. Jangan lewatkan! #pialacitra #festivalfilmindonesia2018 #filmbaguscitraindonesia