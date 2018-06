Tuai Pujian di Love for Sale, Gading Marten Mulai Selektif Memilih Film

Jakarta: Penampilan Gading Marten di film Love for Sale menuai banyak pujian. Gading pun disarankan mulai selektif memilih film dan benar-benar serius menekuni dunia akting.



Diakui Gading, sebelum bermain dalam film Love for Sale, dirinya lebih banyak berniat membantu teman-temannya dengan tampil sebagai cameo di sejumlah film. Namun, setelah tampil sebagai pemeran utama di film Love for Sale, banyak orang mengingatkan Gading jika dirinya punya kualitas akting yang baik.

"Pas Love for Sale hasilnya cukup memuaskan. Semua kritikus cukup puas dan banyak sutradara yang menjadi idola gue menyarankan mulai cari film-film yang berkualitas lagi. Jangan film yang asal lewat doang. Karena selama ini gue banyak bantu teman-teman dengan menjadi cameo. Ya benar juga sih," kata Gading Marten saat ditemui di Jakarta.Gading selama ini memang lebih banyak mengambil pekerjaan sebagai pembawa acara dan sinetron di televisi. Meski nyaman dengan pekerjaan itu, bukan berarti Gading menutup diri dari tantangan."Dulu bokap (ayah) selalu bilang jangan jadi Roy Marten kedua, jadi diri sendiri. Sambil berjalannya waktu gue menemukan diri gue sebagai seorang host dan lebih banyak bermain di komedi. Sementara bokap banyak di drama.""Tapi jujur, kalau ditanya nikmat mana main film, sinetron atau host. Kalau saya bilang, yang paling enak jadi host. Satu dua jam ketawa-ketawa, jadi diri sendiri. Tapi pekerjaan lain juga ada tantangannya. Kalau kita berhasil melewati itu, puasnya dobel," katanya.Setelah sukses di Love for Sale, Gading banyak mendapat tawaran. Di antara tawaran yang datang, dia memilih film Nagabonar Reborn. Dalam film garapan Emil Heraldi itu, Gading memerankan Nagabonar yang dulu diperankan Deddy Mizwar."Ini tahun kesempatan saya untuk banyak mengambil peran serius dalam film. Setelah kemarin Love for Sale ada beberapa tawaran terus. Dan mulai sekarang jadinya milih-milih. Ini pembuktian anaknya Roy Marten harus bisa main film," ujarnya tersenyum.(ELG)