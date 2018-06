First Man, Film Terbaru Ryan Gosling dan Sutradara Damien Chazelle

California: Setelah film musikal La La Land, sutradara Damien Chazelle dan aktor Ryan Gosling kembali berkolaborasi lewat proyek film biopik sejarah berjudul First Man. Film ini mengisahkan Neil Amstrong dalam misi pendaratan pertama manusia di bulan.



Naskahnya ditulis oleh Josh Singer, yang sebelumnya menulis naskah Spotlight (2015) yang meraih Oscar dan The Post (2017) yang meraih nomine Golden Globe. Naskah diadaptasi dari buku First Man: The Life of Neil A Armstrong (2005) karya James R Hansen.

Kisahnya berfokus ke perjalanan Neil, dalam sudut pandang orang pertama, pada kurun waktu 1961-1969. Menurut sinopsis resminya, First Man akan menggali pengorbanan dan harga yang harus dibayar Neil dan negara dalam mewujudkan salah satu misi paling berbahaya dalam sejarah.Ryan memerankan Neil dan beradu akting dengan Claire Foy, yang memerankan Janet Shearon, istri pertama Neil. Corey Stoll bergabung sebagai pemeran Buzz Aldrin, rekan Neil dalam misi Apollo 11. Lalu Kyle Chandler menjadi Deke Slayton, insinyur dan penerbang yang menjadi kepala kantor astronot NASA pertama.Trailer perdana untuk film ini baru saja dirilis. Video 2,5 menit ini mengenalkan ketegangan yang dihadapi misi tersebut. Ada percobaan yang gagal, kematian, serta sejumlah tekanan eksternal termasuk dari pihak keluarga.First Man diproduksi oleh DreamWorks Pictures dan Temple Hill untuk Universal Pictures. Film ini dijadwalkan rilis di bioskop AS pada Oktober 2018. Belum ada jadwal resmi untuk Indonesia.(DEV)