Priyanka Chopra Dibidik untuk Film Hollywood Terbaru Bersama Chris Pratt

California: Setelah debut aktingnya di Hollywood lewat film Baywatch, bintang Bollywood Priyanka Chopra siap meninggalkan jejak berikutnya di perfilman Amerika. Dia kini sedang dalam tahap pendekatan untuk proyek film terbaru dari Universal Pictures.



Menurut laporan Deadline, Priyanka hendak dipasangkan dengan Chris Pratt dalam film adaptasi novel grafis berjudul Cowboy Ninja Viking. Novel grafis karya AJ Lieberman dan Riley Rossmo sudah punya 10 edisi yang terbit sejak 2009.

Novel grafis ini berkisah tentang seorang pembunuh jenis baru dengan ketrampilan tinggi yang memiliki tiga persona sekaligus, yaitu koboi, ninja, dan viking.Naskah filmnya ditulis oleh Dan Mazeau (Wrath of the Titans) dan Ryan Engle (Rampage, The Commuter). Michelle MacLaren, yang mengerjakan episode Game of Thrones dan Westworld, akan menjadi sutradara. Film ini dijadwalkan rilis pada Juni 2019.Priyanka adalah aktris asal India kelahiran 18 Juli 1982. Setelah menang dalam kontes Miss World 2000 asal India, karier Priyanka di dunia akting menanjak. Setiap tahun sejak 2002, dia bermain dalam berbagai film India, termasuk Mumbai alias Bollywood.Kekasih Nick Jonas ini memulai karier akting di Hollywood lewat film laga komedi Baywatch yang dibintangi Dwayne Johnson dan Zac Efron. Dia berperan sebagai peselancar bernama Summer Quinn.(ELG)