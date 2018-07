Aktris Serial The Crown Bergabung ke Film Terbaru Fast & Furious

California: Vanessa Kirby, aktris pemeran Putri Margaret di serial The Crown, dalam tahap negosiasi akhir untuk bergabung ke proyek film Hobbs and Shaw. Ini adalah film sempalan dalam waralaba Fast & Furious.



Seperti dilaporkan Variety, Vanessa akan menjadi lawan main Dwayne Johnson dan Jason Statham, keduanya aktor lama Fast and Furious. Vanessa berperan sebagai seorang agen MI-5 sekaligus saudara kandung Deckard Shaw, yang diperankan Jason. Dwayne kembali memerankan agen khusus bernama Luke Hobbs.

Hobbs and Shaw akan menjadi film kesembilan dalam waralaba Fast & Furious sekaligus film pertama yang kisahnya lepas dari rangkaian cerita kelompok Dominic Toretto (Vin Diesel) dan Brian O'Conner (mendiang Paul Walker).Cerita dan naskahnya digarap oleh Chris Morgan, arsitek Fast & Furious sejak film ketiga atau Tokyo Drift (2006). David Leitch, yang sebelumnya mengerjakan Deadpool 1 & 2 serta Atomic Blonde, menjadi sutradara. Dwayne, Jason, dan Neal Moritz menjadi produser.Vanessa adalah aktris asal London kelahiran 1987. Dia terjun secara profesional di film, televisi, dan panggung teater sejak 2009. Film terbarunya yang akan dirilis tahun ini adalah Mission: Impossible - Fallout garapan sutradara Christopher McQuarrie.Hobbs and Shaw diproduksi untuk Universal Pictures dan dijadwalkan rilis pada Juli 2019.(ELG)