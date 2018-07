I Am Paul Walker, Dokumenter Penghormatan untuk Sang Aktor

Los Angeles: Jaringan televisi kabel Paramount Network merilis film dokumenter untuk menenang aktor Paul Walker, bintang film serial populer Fast and Furious. Film dengan tajuk I Am Paul Walker ini menayangkan kehidupan Walker dan detik-detik sebelum kematiannya dalam kecelakan mobil.



Konten film ikut memuat hasil wawancara bersama sahabat, kolega dan keluarga Walker tentang sosok sang aktor. Beberapa sisi kepribadian lain tentang Paul ikut ditayangkan seperti kecintaannya terhadap dunia kebaharian hingga perannya dalam membangun kembali Haiti bersama organisasi Reach Out Worldwide saat hancur terkoyak gempa pada 2010.

Tiga saudara Paul yakni Caleb, Cody dan Ashlie ikut menceritakan sosok Paul Walker. Masing-masing dari mereka mengenang bagaimana sosok Paul serta mimpi-mimpi yang belum pernah tercapai."Dia bocah besar," ungkap Cody."Dia suka kecepatan. Ketika aku sudah cukup besar dan kuat untuk berpegangan erat, aku duduk di belakangnya saat berkendara dan kami pergi berdua," ungkap Ashlie.Sementara Caleb mengungkapkan, Walker pernah bercita-cita menjadi penjaga taman.Proyek sinema ini dipimpin Derik Murray, yang turut berperan sebagai sutradara dalam film dokumenter mendiang Muhammad Ali dan Heath Ledger. Proyek ke depan, Derik berperan sebagai sutradara untuk film Martin Luther King Jr.Paul Walker meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada 2013. Dia meninggal dalam usia 40 tahun. Kabar kematiannya spontan membawa duka bagi para penggemar terutama penonton yang mengikuti alur cerita Fast and Furious. Kesedihan tentu ikut dirasakan oleh keluarga dan rekan aktor.Pada Desember tahun lalu, aktor Vin Diesel, lawan main Paul Walker dalam Fast and Furious mengunggah pesan persahabatan mengenang kepergian Walker. "Di manapun kamu berada, entah itu sejauh seperempat mil atau berada di belahan dunia lain, kamu selalu menjadi bagian dari keluargaku."I Am Paul Walker tayang perdana melalui saluran Paramount Network pada Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 09.00 waktu setempat.(ASA)