Ethan Hawke Anggap Pujian Terhadap Film Logan Berlebihan

California: Genre film superhero menjadi sangat populer belakangan ini karena banyaknya proyek film berdana besar dari Marvel Studios dan DC Films. Sebagian tidak hanya sukses komersial, tetapi juga mendapat pujian positif dan mendapat perhatian tidak hanya dari unsur efek visual atau editing saja.



Namun bagi Ethan Hawke, sutradara dan aktor yang aktif sejak 1980-an, pujian terhadap genre film superhero terlalu berlebihan. Contohnya adalah film Logan yang disutradarai James Mangold dan dibintangi Hugh Jackman. Dia menyebut Logan sebagai "film superhero hebat" saja dan bukan "film hebat".



"Masalah kita sekarang adalah bahwa mereka bilang ke kita, Logan adalah film hebat," kata Ethan dalam wawancara dengan Film Stage, usai menerima penghargaan di Locarno Film Festival 2018.



"Ya, ini adalah film superhero yang hebat. Film ini masih melibatkan orang dengan pakaian ketat dengan metal yang keluar dari tangan. Ini bukan (Robert) Bresson. Ini bukan (Ingmar) Bergman. Namun mereka membicarakan film ini seolah-olah seperti itu," lanjutnya.



Ethan mengaku telah menonton film Logan karena orang-orang membicarakan itu sebagai film yang bagus. Setelah menonton langsung, dia yakin bahwa Logan hanyalah film yang bagus dalam lingkup genre superhero.



"Ada perbedaan di sana tetapi bisnis besar tidak berpikir di sana ada perbedaan. Bisnis besar ingin kalian berpikir bahwa ini adalah film hebat karena mereka ingin mengeruk uang dari situ.



Pria kelahiran 1970 ini juga menyebut bahwa penonton film sekarang sulit menemukan keragaman film karena masalah dominasi film-film dari perusahaan besar. Menurut Ethan, bisnis film-film besar bisa menghancurkan film-film yang lebih kecil. Karena itu, dia merasa festival film sangat penting karena bisa menunjukkan ke dunia, film-film mana yang butuh perhatian.



"Jika kita tidak punya festival-festival ini, bisnis besar akan menghancurkan semua film-film yang lebih kecil ini," ungkapnya.



Pada tahun 2018 ini, Ethan muncul dalam lima film panjang. Ada Juliet, Naked, Blaze, Stockholm, The First Purge, serta The Kid. Dia pernah menjadi nomine Academy Awards empat kali lewat perannya di film Training Day, Before Sunset, Before Midnight, dan Boyhood.

