Konflik Batin dalam Kisah How to Train Your Dragon 3

Annecy: Sutradara dan penulis Dean DeBlois mengungkap detail cerita terbaru untuk film How to Train Your Dragon: The Hidden World. Dalam film animasi petualangan ini, sang tokoh utama Hiccup menghadapi konflik kepercayaan diri sebagai bagian dari proses pendewasaan.



Dean menceritakan hal ini dalam wawancara terbaru dengan The Hollywood Reporter, saat ditemui di Annecy International Animation Festival di Prancis pekan ini.

"Ini adalah kisah tentang suatu ritus peralihan. Hiccup harus membuat keputusan sendiri. Dia diuji sebagai seorang kepala (desa) baru. Dia perlu membuat berbagai keputusan bijaksana," kata Dean."Namun sumber kepercayaan dirinya, Toothless, teralihkan oleh seekor betina dari spesiesnya, Light Fury, yang sukar dipahami dan sangat tidak menyukai manusia," lanjut Dean.Toothless adalah nama naga yang dirawat dan menjadi teman Hiccup bertualang. Dalam film pertama dan kedua, naga ini membantu Hiccup menemukan kepercayaan diri.Dalam film ketiga, Toothless bertemu naga betina menawan, yang berusaha menarik dia kembali ke alam liar. Menurut Dean, situasi ini menantang Hiccup dalam mengambil sikap sebagai seorang kepala desa. Hiccup juga harus berhadapan dengan rasa cemas yang muncul dari dirinya sendiri."Apakah dia layak bagi dirinya sendiri?" ungkap Dean.Seri animasi How to Train Your Dragon diproduksi DreamWorks Animation. Film pertamanya masuk ke jajaran film animasi produksi DreamWorks paling laris. Dalam kategori film yang punya kisah utama naga, film ini juga termasuk paling laris.How to Train Your Dragon: The Hidden World akan dirilis oleh Universal Pictures bioskop pada Maret 2018.(ASA)