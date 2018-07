Rano Karno Persiapkan jika Film Si Doel Tayang di Arab

Jakarta: Si Doel The Movie akan memulai penayangan perdananya di Belanda pada tanggal 23 Juli mendatang. Meskipun belum tayang secara resmi, namun Rano Karno telah memiliki beberapa perencaan terkait film Si Doel The Movie tersebut, salah satunya adalah dengan mengirimkannya ke berbagai festival film.



"Oh iya, pasti. Yang pasti Festival Film Indonesia pasti ikut ya, kemudian Festival Film Bandung juga ya pasti akan ikut. Dan memang sudah kami siapkan," ujar Rano Karno saat ditemui Medcom.id di Studio 3 Metro TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin 2 Juli 2018.

Persiapan yang sudah dilakukan oleh Rano Karno dalam mengikutsertakan film Si Doel The Movie untuk mengikuti berbagai macam festival diantaranya adalah dari segi bahasa. "Memang sudah kami siapkan, misalnya dengan persiapan teks bahasa Inggris, bahkan teks bahasa Arab dan juga kemudian teks bahasa Belanda."Rano Karno mengatakan alasan pemilihan teks bahasa Arab adalah karena saat ini di Arab Saudi sudah memiliki bioskop dan juga ada warga negara Indonesia yang berada disana agar lebih mudah ketika ingin menonton film tersebut. "Arab Saudi kan sekarang sudah ada bisokop, disana juga kan ada masyarakat Indonesia. jadi, minimal kita siapkan juga bahasa Arab."Untuk film ini sendiri, Rano Karno tidak menampik akan adanya kelanjutan dari film Si Doel The Movie tersebut. "Si Doel ini kan konsep kehidupan, jadi pasti terus bersambung dan berkembang. Dan di setiap persambungan film nya tidak dibuat-buat." Ia juga menambahkan "Kaya sekarang kan Si Doel sudah punya anak. Nah ini for the next nya kan pasti akan kisah anaknya Si Doel. Selama masih ada kesempatan dan tenaga Saya masih ada mungkin akan terus berkelanjutan."Setelah premiere di Belanda, Si Doel The Movie dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2 Agustus 2018. Film ini diproduksi rumah produksi Karnos Film milik Rano Karno bekerja sama dengan Falcon Pictures.(ASA)