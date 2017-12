Woody Harrelson Dibidik Sony untuk Film Venom

Jakarta: Proyek film Venom dari Sony Pictures dikabarkan sedang membidik Woody Harrelson untuk bergabung sebagai salah satu aktor peran. Proyek ini sendiri telah memasuki tahap produksi di Atlanta dan New York.



Dilaporkan Aceshowbiz, pihak studio dan pihak Woody masih dalam babak negosiasi. Studio menginginkan Woody, yang bermain di War for the Planet of the Apes dan Now You See Me 2, untuk menjadi pemeran seorang tokoh antek atau kaki tangan di Venom.

Jika kontrak disepakati, Woody akan bergabung dengan empat bintang lain, yaitu Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, dan Jenny Slate. Tom menjadi aktor utama pemeran Eddie Brock alias Venom.Venom adalah tokoh dalam dunia fiksi komik Marvel. Venom merupakan sebutan bagi karakter hasil simbiosis antara parasit alien dengan inang manusia. Jurnalis bernama Eddie Brock adalah inang pertama yang berhasil diubah menjadi monster.Tokoh ini pernah muncul dalam film trilogi Spider-Man besutan Sam Raimi, tetapi tidak muncul dalam dua versi Spider-Man berikutnya garpaan Marc Webb dan Jon Watts.Kendati bagian dari kisah Marvel, film Venom tidak menjadi bagian dari waralaba Marvel Cinematic Universe produksi Marvel Studios. Penyebabnya adalah ihwal hak cipta tokoh-tokoh komik Marvel yang dipegang studio berbeda. Lisensi atas tokoh Venom dipegang oleh Sony. Sementara tokoh-tokoh MCU kini dipegang Marvel Studios dan Walt Disney.Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) menjadi sutradara dengan naskah tulisan Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, dan Kelly Marcel. Avi Arad, Matt Tolmach, dan Amy Pascal menjadi produser di bawah bendera produksi Columbia Pictures.Film ini dijadwalkan rilis bioskop pada 5 Oktober 2018.(ELG)