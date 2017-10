Para Superhero Bersatu di Trailer Terbaru Justice League

Metrotvnews.com, Jakarta: Warner Bros Pictures merilis trailer terbaru untuk film Justice League garapan Zack Snyder dan Joss Whedon. Tayangan tiga menit ini mengenalkan kembali lima tokoh utama dan sejumlah momen ketika mereka bekerjasama sebagai tim.



Setelah intro singkat, trailer dibuka dengan cuplikan Lois Lane (Amy Adams) yang bermimpi tentang Clark Kent alias Superman (Henry Cavill) yang diketahui telah meninggal. Cuplikan selanjutnya menceritakan tingkat kriminalitas di kota yang meningkat setelah ditinggal pergi Superman.

Ancaman utama adalah serbuan bala pasukan Steppenwolf (Ciaran Hinds), yang disebut Bruce Wayne (Ben Affleck) sebagai hari kiamat. Invasi Steppenwolf dihadapi pertama kali oleh para pendekar perempuan dari pulau Themyscira, tempat asal Diana Prince (Gal Gadot).Lalu lima tokoh utama, yang masih berjalan sendiri, muncul dengan karakter dan kemampuan super masing-masing. Selain Bruce dan Diana, ada Arthur Curry alias Aquaman (Jason Momoa), Victor Stone alias Cyborg (Ray Fisher), dan Barry Allen alias The Flash (Ezra Miller). Pada latar suara, ada Bruce yang berkata soal kerjasama tim serta makna kepergian Superman bagi dia dan penduduk kota.Bagian berikutnya menampilkan sejumlah cuplikan aksi kelima tokoh di medan perang. Ada Cyborg yang membantu Aquaman meluncur di udara. Ada Wonder Woman yang membantu Batman membuka jalan, yang lalu disusul The Flash. Lalu ada Aquaman yang sudah berada di atas mobil baja Batman.Justice League adalah film kelima dalam waralaba DC Extended Universe. Kisahnya merupakan kelanjutan langsung dari film Batman v Superman: Dawn of Justice garapan Zack Snyder. Zack juga menyutradarai Justice League, tetapi mundur karena persoalan keluarga. Joss Whedon direkrut untuk menggantikan.Produksi dilakukan oleh DC Films bersama RatPac Entertainment, Atlas Entertainment, serta Cruel and Unusual Films. Zack dan Deborah istrinya ikut menjadi produser bersama Charles Roven, Jon Berg, dan GEoff Johns. Naskah ditulis oleh Chris Terrio. Joss juga ikut terlibat dalam pengerjaan naskah setelah bergabung.Justice League dijadwalkan rilis di bioskop pada pertengahan November 2017.(DEV)