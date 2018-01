Christian Bale Menyesal Bermain di Satu Film Terminator

Jakarta: Christian Bale adalah aktor besar yang bermain dalam beragam film sejak 1987, dari produksi kecil hingga besar. Dari sekian film yang dia bintangi, Bale berharap dia tak pernah bermain di film Terminator Salvation.



"Aku sudah bilang tidak tiga kali," kata Bale dalam wawancara podcast Happy Sad Confused, dikutip dari News.com.au.

Namun akhirnya Bale mengambil peran tersebut dan menjadi pemeran John Connor."Ada satu sisi dalam diriku, di mana orang-orang mewanti-wanti jangan sampai aku ambil peran tersebut dan aku pun berpikir begitu. Namun saat mereka benar-benar bilang seperti itu, aku mulai menimbang lagi untuk menerima. Jadi ada sedikit cerita seperti itu saat aku mengambil keputusan," tutur Bale.Salvation (2009) adalah film keempat dalam waralaba film Terminator dari sutradara Joseph McG Nichol serta penulis John Brancato dan Michael Ferris. Film diproduksi The Halcyon Company dan Wonderland Sound and Vision di bawah bendera Warner Bros dan Columbia Pictures.Capaian komersial film ini jeblok di pasar AS dan Kanada tapi cukup untung di pasar internasional. Dari total lima seri film Terminator, Salvation mendapat ulasan relatif lebih buruk dari seri lain.Bale menyebut bahwa ada serangkaian kejadian tak menguntungkan yang membuat film ini kurang memiliki semangat. Baginya, film ini adalah aib dan duri besar yang harus dia bawa.Kembali ke 2009, ada satu insiden tak mengenakkan di lokasi syuting Salvation. Menurut laporan TMZ, Bale memaki sinematografer Shane Hurlbut karena Shane berjalan masuk ke dalam set saat adegan sedang berlangsung. Dia marah besar dan mengancam akan keluar dari proyek film. Suara insiden ini terekam dan tersebar di internet.(ELG)