Christine Hakim Puji Aktor Cilik di Film Dancing in the Rain

Jakarta: Aktris senior Christine Hakim beradu peran dengan beberapa aktor muda yang memulai debut karier dalam film Dancing in the Rain. Mereka adalah Gilang Olivier, Joshua Rundengan dan Greesella Adhalia.



Ketiganya memerankan tokoh kecil dari Banyu (Dimas Anggara), Kinara (Bunga Zainal) serta Radin (Deva Mahenra). Christine Hakim, pemeran Eyang Uti sebagai pengasuh Banyu yang berkebutuhan khusus tentu banyak bersinggungan dengan Gilang. Dia pun mengutarakan pujiannya.

"Gilang ini anaknya cerdas, dia bisa adaptasi dengan cepat karakter yang ia mainkan. Gilang juga memiliki semangat yang luar biasa, bisa dibilang sudah profesional, karena tidak ada kata mengeluh saat syuting," puji aktris berusia 61 tahun itu dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id.Peran Gilang dalam film disebut memiliki dampak positif bagi penonton untuk meningkatkan rasa toleransi. Lewat film ini, Gilang ikut mengajak teman-teman seusianya untuk tidak melakukan perundungan."Aku cuma bisa bilang dengan film ini bisa ajak teman-teman untuk stop bullying, aku punya teman di rumah yang punya kebutuhan khusus, aku berteman dengannya, dan aku sekarang menjadi temannya yang suka membantu kalau temanku itu diledekin, aku harus berani melawan dan membela temanku," kata Gilang.Dancing in the Rain berkisah tentang persahabatan Banyu, Radin dan Kinara. Dua dari mereka kemudian terlibat asmara. Kisah ini dibumbui dengan pesan moral terkait persahabatan dan perundungan.Film ini merupakan produksi kerjasama Screenplay Films dan Legacy Pictures. Naskah ditulis Tisa TS bersama Sukhdev Singh untuk divisualkan sutradara Rudi Aryanto.Dancing in the Rain rilis perdana di bioskop Indonesia 18 Oktober 2018.(ELG)