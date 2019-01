Luna Maya Raih Piala Maya 2019 sebagai Aktris Utama Terpilih

Jakarta: Luna Maya menjadi peraih Piala Maya 2019 atas kerja kerasnya dalam film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur. Mendapatkan penghargaan tersebut, Luna tak pernah menyangkanya.



"Alhamdulillah. Puji-pujian kepada Sang Pencipta, keluarga saya. Sampai gemetar tadi karena enggak nyangka, tadi mikirnya kalau enggak Nirina, terus sampai atas kayak lupa mengucapkan terima kasih yang proper karena memang enggak pernah berpikir bakal (menang). Paling nominasi aja," kata aktris berusia 35 tahun itu di Wyndham Casablanca Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 Januari 2019.

Luna menceritakan bagaimana kerja kerasnya terbayar saat syuting film. Terutama soal riasan yang tampak sangat mirip dengan pemeran aslinya."Setiap hari make up selama tiga jam, hapus make up juga paling cepat itu sekitar 20-25 menit. Kebayang kalau misal selesai syuting jam 6-7 pagi, yang lain sudah pulang, saya masih di situ, copot pelan-pelan," lanjutnya."Kalau datang paling awal karena memang make up 3 jam. Yang lain termasuk enak. Kalau Luna sudah datang baru mereka datang. Perjuangannya, syutingnya pagi, 60 hari. Hampir 3 bulan," tegasnya.Dalam kategori Aktris Utama Terpilih, Luna Maya menggeser sejumlah aktris di antaranya Dian Sastrowardoyo (Aruna & Lidahnya), Nirina Zubir (Keluarga Cemara), serta Sissy Prescillia (Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga).(FIR)