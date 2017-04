Scarlett Johansson dan Charlize Theron Tertarik Perankan Batgirl

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah proyek film Batgirl diumumkan akan dibuat yang menjadi pertanyaan menarik ialah siapa pemerannya. Sejumlah aktris terkenal dispekulasikan tertarik memerankan karakter dari DC Comics tersebut



Dua nama yang disebut begitu tertarik yaitu Charlize Theron dan Scarlett Johansson. Menurut sumber dari Radar Online, kedua artis ini benar-benar ingin mendapat peran di film garapan sutradara Joss Whedon itu.

"Mereka semua sangat cocok untuk peran ini dan semuanya memiliki tindakan terpercaya yang sangat baik," kata seorang sumber seperti dikutip Aceshowbiz."Charlize Theron telah meminta agennya untuk mendapatkan peran itu tak peduli dengan bayarannya. Dia berpikir Batgirl akan menjadi lanjutan menarik setelah perannya sebagai penjahat di film The Fate of the Furious," lanjutnya.Sementara, keinginan serupa dirasakan Scarlett Johansson. Aktris 32 tahun ini mungkin akan menghadapi kendala mengingat perannya sebagai superhero Marvel, Black Widow. Namun, dia tetap memiliki keinginan memerankan Batgirl.Batgirl memang sudah diumumkan akan memiliki film sendiri. Karakter ini pertama kali muncul di DC Comics pada 1967. Ketika itu, nama Batgirl digunakan oleh Barbara Gordon, anak perempuan dari Komisaris Polisi Gotham City, James Gordon.Film ini akan dibuat sebagai bagian dari DC Extended Universe. Batgirl menjadi film kedua dari DC Films yang menjadikan wanita sebagai karakter utama setelah Wonder Woman.Baik DC maupun Warner Bros belum mengumumkan siapa pemeran Batgirl. Aktris lain yang sebelumnya pernah memerankan Batgirl di film Batman antara lain Yvonne Craig, Alicia Silverstone, dan Danielle Judovits.(ELG)