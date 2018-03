Shia LaBeouf Kritik Film-film Transformers

California: Shia LaBeouf menjadi aktor utama untuk tiga film pertama Transformers garapan sutradara Michael Bay. Setelah film ketiga dirilis pada 2011 dan sukses komersial, Shia mengaku tak menemukan kepuasan artistik dari waralaba ini. Dia pun tak lagi bergabung untuk film keempat dan kelima.



Dalam wawancara terbaru dengan Esquire, tujuh tahun setelah keluar dari waralaba Transformers, Shia mengungkapkan ganjalan hatinya. Kendati mendapat penghasilan besar, dia merasa film-film tersebut tak punya kebaikan langsung baginya saat itu.

"Hal yang mengganggu dari film-film itu adalah bahwa mereka terasa tak relevan," kata Shia."Mereka sangat kuno. Kau datang dengan kisah Easy Rider (film petualangan 1969) dan Raging Bull (film tinju 1980) dan De Niro dan Scorsese dan Hopper, dan kau menemukan nilai atas apa yang mereka lakukan. Sementara, kau mengejar kristal energon (dalam film Transformers). Sulit untuk tetap bertahan dengan apa yang kau kerjakan ketika kau merasa itu antitesis atas tujuanmu di planet ini," lanjutnya.Sebelumnya, Shia enggan berkomentar negatif mengenai Transformers karena hendak menghargai Michael Bay dan Steven Spielberg. Spielberg menjadi produser eksekutif Transformers."Michael dan Steven telah melakukan banyak hal untukku. Aku tidak ingin meremehkan mereka lagi," ucap Shia.Namun toh dia tetap melontarkan pendapatnya.Menurut Screen Rant, ini bukan kali pertama Shia menyatakan kecewa terhadap kedua sutradara. Pada 2016, dia pernah mencela Spielberg terkait metode kerjanya saat produksi. Shia bermain dalam film garapan Spielberg sebagai sutradara, yaitu Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)."Kau datang, dan kau sadar kau tidak bertemu dengan Spielberg yang kau dambakan. Kau bertemu Spielberg yang berbeda, yang mana sedang dalam tahap karier berbeda. Dia lebih mirip perusahaan ketimbang seorang sutradara," kata Shia, dikutip dari Screen Rant."Set syuting Spielberg sangat berbeda. Segala hal direncanakan dengan begitu cermat. Kau harus bisa dapat baris dialog ini dalam waktu 37 detik. Kau melakukan itu selama lima tahun, dan mulai merasa tak mengenal lagi apa yang sedang kau lakukan untuk hidup (...). Aku tak suka film-film yang aku buat dengan Spielberg. Satu-satunya film yang aku suka yang telah kami buat bersama adalah Transformers pertama," tutur Shia.Shia akan berusia 32 pada Juni mendatang. Terakhir dia muncul dalam film biografi olahraga Borg McEnroe garapan Janus Metz Pedersen. Film terbaru yang akan dirilis adalah The Peanut Butter Falcon garapan Tyler Nilson dan Michael Schwartz.(ASA)