Prita Arianegara Gali Ruang tentang Kehilangan di Film Laut Bercerita

Jakarta: Nama Sutradara Prita Arianegara mulai menggema ketika debut film pertamanya, Salawaku sukses penghargaan bergengsi dalam ajang Festifal Film Indonesia serta Tokyo Internasional Film Festival pada 2016.



Kali ini, Prita mendapat tawaran untuk menggarap proyek film pendek yang disadur dari novel terbaru Leila S. Chudori bertajuk Laut Bercerita. Kendati mengangkat isu-isu negatif, Prita yang sempat menyeletuk hanya ingin membuat proyek film personal ketika melakukan wawancara bersama Metrotvnews.com pada Juni 2017 lalu, mencoba menggali sisi yang lebih universal yakni kehilangan.

"Saya memilihnya ke persoalan kehilangan. Itu kan milik semua orang. Saya juga pernah mengalami kehilangan jadi lebih membidik itunya yang saya garis bawahi di film pendeknya," kata Prita saat ditemui di Institut Français d'Indonésie (IFI) Jakarta.Sebelumnya, Prita sempat meminta izin terlebih dulu kepada Leila untuk menggarisbawahi tentang kehilangan tersebut."Karena Mbak Lela mengizinkan untuk lebih menggarisbawahi looking for someone yang mana itu universal, dan saya juga mengalami, jadi ya masih personal-personal saja. Masih bisa. Kalau terlalu jauh saya pasti saya enggak berani," ungkap Prita.Selain dikenal hanya ingin membuat film personal, Prita pun senang ketika dihadapkan dengan orang-orang baru dalam lingkungannya bekerja. Terutama ketika akan bekerja dengan sosok penulis seperti Leila, Prita mengatakan jauh lebih berhati-hati dan ini dianggapnya sebagai tantangan baru memvisualisasikan tulisan tangan seorang penulis sekaligus jurnalis."Mbak Leila selama ini saya tahunya memang orang selalu berhati-hati dengan resensinya Mbak Leila. Karena kalau bagus dia bilang bagus. Kalau jelek dia bilang jelek kan.""Ketika ada tawaran seperti ini jadinya ya sesuatu yang baru tentu saja saya pingin tahu kalau seorang penulis besar seperti Mbak Leila dan wartawan juga menuliskan sebuah naskah walaupun masih film pendek. Itu juga yang saya tantang, yang saya dapat," tukas Prita.Belum diketahui pasti apakah film pendek Laut Bercerita akan ditayangkan di beberapa ruang terbuka. Untuk saat ini penayangan film tersebut cukup mengiringi peluncuran buku kedua Leila S. Chudori selaku penulis dan penulis naskah film berdurasi 30 menit tersebut.Ke depan Prita rupanya tengah menyiapkan proyek film keduanya, yang kali ini dipastikan adalah film personal. Film tersebut mengangkat kehidupan sehari-hari dan yang terjadi di sekitar kita. Lebih tepatnya benang merah tentang ibu.Sementara ini, penggarapan tersebut masih jauh dari proses produksi."Masih develop naskah," tukas Prita.(ELG)