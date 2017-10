Takut Populer, Aktor Star Wars Pernah Hampir Menolak Tawaran Akting

Metrotvnews.com, Los Angeles: Banyak penggemar mungkin bermimpi untuk terlibat sebagai salah satu pemain di waralaba kisah terpopuler yang kini berusia 40 tahun, Star Wars. Namun, bagi sejumlah aktor, terlibat di film-filmnya justru dapat menjadi pengalaman menakutkan, seperti yang dialami Domhnall Gleeson.



Domhnall adalah aktor Irlandia kelahiran 1983. Kendati telah terjun ke dunia akting sejak awal 2000-an, termasuk di film Harry Potter and the Deathly Hallows (2010-2011) dan Ex Machina (2014), dia mengaku masih berpikir panjang sebelum menerima tawaran peran Jenderal Hux di Star Wars: The Force Awakens (2015).

Hal ini diungkap Domhnall dalam wawancara dengan Radio Times. Dia merasa ketenaran Star Wars berpotensi membuat para aktornya kewalahan."Mengapa aku sempat kepikiran untuk menolak? Populer adalah tujuan akhir banyak orang, tapi itu bukan tujuanku. Aku cemas bahwa ketenaran yang dibawa film akan mempengaruhi bagaimana aku hidup sehari-hari," kata Domhnall, dikutip dari Radio Times.Tokoh yang diperankan Domhnall dalam The Force Awakens memang cukup minor. Namun dia menyebut film ini telah mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari."Ketenaran itu menjadi sedikit gila dalam beberapa bulan. Sulit pergi keluar sekadar untuk minum bersama teman-teman. Setelah itu baru normal lagi," ungkapnya.Domnhall akan kembali bermain sebagai Jenderal Hux dalam sekuel Star Wars yang berjudul The Last Jedi. Jika porsi karakter ini menjadi lebih besar, Domnhall harus bersiap-siap untuk menghadapi serbuan para penggemar fanatik yang mungkin lebih gila.Star Wars: The Last Jedi disutradarai oleh Rian Johnson. Film ini dijadwalkan tayang pada 15 Desember 2017.(DEV)