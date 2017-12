Rencana Rian Johnson Soal Trilogi Baru Star Wars

Jakarta: Usai The Last Jedi, Rian Johnson dipercaya untuk mengerjakan film trilogi baru dalam waralaba Star Wars. Rian akan menyusun kisah besarnya, tetapi belum yakin apakah dia akan jadi sutradara untuk ketiga film.



"Aku belum tahu (akan mengarahkan berapa film), masih kupikirkan," kata Rian dalam wawancara dengan badtaste.it baru-baru ini.

"Ini akan menjadi satu kisah yang diceritakan lewat tiga film. Aku akan maju dengan tiga babak film dan akan menulis serta mengarahkan yang pertama. Aku belum menentukan langkahku selanjutnya, tapi yang pasti, aku yang akan ajukan seluruh kisahnya," ucap Rian.Star Wars adalah waralaba yang telah berumur 40 tahun dan memiliki sejumlah media bercerita. Selain delapan episode film panjang, ada komik, novel, gim video, drama radio, film dan serial animasi, serta film antologi.Setelah trilogi pertama dirilis pada era 1970-an, dunia fiksi Star Wars dikembangkan jadi lebih lebar melalui beberapa media tersebut. Dunia fiksi versi lebar ini kini dikenal dengan sebutan Star Wars Legend.Menurut Rian, untuk pengerjaan trilogi baru, dia tidak akan menelusuri lagi seluruh pengembangan dunia fiksi versi lama tersebut. Namun dia akan berdiskusi dengan Pablo Hidalgo, bos katalog produk cerita di Lucasfilm, yang mana sangat paham dunia fiksi ini."Saat aku tumbuh besar, aku tahu film-film ini (Star Wars), aku main gim Knights of the Old Republic, tapi aku tak pernah benar-benar membaca novel atau buku komiknya. Jadi, aku tak tahu banyak mengenai kisah yang lama ini," tutur Rian."Aku rasa mungkin ini hal bagus, tidak ada seluruh kisah tersebut di benakku, karena aku ingin bisa mengawali ini dengan segar. Aku tak ingin cemas apakah aku meniru ini itu, apa aku harus ambil dari sini atau sana. Aku lebih suka maju dengan kisah baru. Bagiku ini menyenangkan. Aku rasa aku akan mulai dari sana," lanjutnya.Rian adalah pembuat film asal AS kelahiran 1973. Sebelum bergabung ke Star Wars, dia telah menulis dan mengarahkan sejumlah film dan serial televisi. Dua di antaranya adalah film neo-noir Looper dan Brick, yang meraih beberapa penghargaan di AS.(ELG)