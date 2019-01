Sutradara Coco dan Toy Story 3 Mundur dari Pixar

California: Lee Unkrich, animator dan sutradara yang pernah menggarap film animasi Coco dan Toy Story 3, mengundurkan diri dari Pixar Studios. Lee bergabung ke Pixar pada 1994 dan ikut mengerjakan film panjang debut Pixar, Toy Story, sebagai editor.



Rencana Lee diungkap ke para rekan kerjanya di Pixar pada Jumat, 18 Januari 2019, sebelum dia membagikan kabar ini untuk publik di media sosial.

