Lindsay Lohan Jadi Pemeran Sekaligus Produser Film The Honeymoon

Los Angeles: Lindsay Lohan kembali berperan ganda sebagai produser dan aktris dalam film thriller romantis The Honeymoon. Film ini disadur dari novel berjudul sama yang dirilis tahun lalu.



"Saya sebenarnya telah membeli hak atas buku menakjubkan karya Tina Seskis berjudul The Honeymoon. Kami sedang mengerjakan naskahnya," papar aktris Mean Girl itu dalam acara Good Morning America, dilansir dari Aceshowbiz.

The Honeymoon berkisah tentang seorang perempuan bernama Jemma yang telah berencana melakukan bulan madu sempurna di sebuah hotel bintang lima di Maldives. Impian indah itu berubah menjadi mimpi buruk setelah suaminya menghilang misterius.Belum ada keterangan lebih lanjut apakah film ini akan disadur persis seperti kisah dalam novel atau akan dikembangkan dalam naskah adaptasi.Lima tahun lalu, Lindsay Lohan pernah melakukan proyek yang sama sebagai produser dan aktris dalam film thriller-psikologi Inconceivable. Film ini dirilis terbatas di New York dan Los Angeles.Tahun lalu, Lindsay Lohan terlibat dalam serial Netflix berjudul Sick Note. Dia pun terlibat film thriller Among the Shadows yang rencananya tayang pada akhir 2019.Lindsay Lohan kini tengah disibukkan sebagai produser eksekutif dalam reality show MTV Lindsay Lohan's Beach Club. Acara ini merekam kehidupannya saat berada di Pulau Yunani Mykonos.Belum ada keterangan lebih lanjut tentang tim produksi dan jadwal perilisan The Honeymoon.(ELG)