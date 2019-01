Penulis Naskah Saw Garap Ulang Film Final Destination

Jakarta: Final Destination adalah film horor thriller tahun 2000 yang melegenda karena konsep cerita unik. Sejumlah orang terus diburu maut setelah secara kebetulan mereka selamat dari sebuah tragedi kecelakaan massal.



Film pertama sukses secara komersial dan disusul dengan empat film sekuel, novel seri, serta komik hingga satu dekade kemudian. Kini, New Line Cinema hendak menghidupkan lagi kisah itu dalam proyek film terbaru.

Menurut laporan terbaru The Hollywood Reporter, New Line telah menunjuk Patrick Melton dan Marcus Dunstan sebagai penulis naskah. Patrick dan Melton dikenal sebagai duo penulis yang telah mengerjakan Piranha 3D dan empat film horor Saw.Belum ada kabar lebih lanjut mengenai gambaran cerita versi terbaru. Namun dapat dipastikan bahwa setidaknya akan ada satu film baru dalam waralaba Final Destination.Final Destination pertama dibuat berdasarkan naskah tulisan Jeffrey Reddick, yang awalnya ditulis untuk serial tv X-Files. Bersama sutradara James Wong, film ini diproduksi dengan dana relatif kecil tetapi menghasilkan pemasukan kotor hampir lima kali lipat.Empat sekuelnya dibuat dan terbukti mampu menjadi mesin pencari uang bagi New Line Cinema. Perusahaan ini punya film-film dan seri horor lain seperti The Conjuring, Lights Out, dan It.(FIR)