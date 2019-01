Rami Malek Menang Aktor Terbaik Golden Globe lewat Peran Vokalis Queen

California: Aktor Rami Malek menang kategori Aktor Terbaik Golden Globe Awards ke-76 yang digelar di Beverly Hills, California, Amerika Serikat, pada Minggu, 6 Januari 2019, atau Senin, 7 Januari 2019 WIB.



Rami berhasil menyingkirkan sejumlah aktor top yang masuk dalam nominasi Aktor Terbaik atau Best Performance by an Actor in a Motion Picture. Aktor-aktor yang masuk nominasi itu adalah Bradley Cooper, Willem Defoe, Lucas Hedges dan John David Washington.

Rami sendiri menang lewat peran Freddy Mercury, vokalis Queen, dalam film Bohemian Rhapsody."Jantungku berdebar (seperti) keluar dari dadaku saat ini," ujar Malek dalam pidato penerimaan penghargaan.Malek juga mengucapkan terimakasih pada gitaris Queen, Brian May dan drummer Roger Taylor.Golden Globe Awards merupakan ajang penghargaan bergengsi insan film dunia.(ASA)