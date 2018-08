Jadwal Rilis Film Horor It: Chapter 2

Jakarta: Film horor supranatural It dipastikan berlanjut lewat sekuel It: Chapter 2. Sebelumnya, film ini telah mengumumkan para pemeran baru, dua di antaranya adalah Andy Bean (aktor film Allegiant) dan James Ransone (aktor serial The Wire).



Andy Bean akan memerankan tokoh Stanley, seorang pemuka agama yang pada film pertama diperankan Wyatt Oleff. Sementara Ransone akan berperan sebagai Eddie versi dewasa. Di film pertama, Eddie diceritakan sebagai anak yang mengalami hypochondria.

Tiga aktor lain yang telah lebih dulu dipastikan berperan dalam film ini adalah James McAvoy, Jessica Chastain dan Bill Hader.Dilansir dari NME, pengerjaan film ini telah masuk pada proses syuting. Bangku sutradara diduduki oleh Andy Muschietti, sosok yang juga menyutradarai It versi pertama.Salah satu informasi paling penting adalah jadwal rilis It: Chapter 2 pada 6 September 2019.Dari segi cerita, sekuel ini mengangkat latar waktu 27 tahun setelah kejadian dalam film It pertama. Para tokoh It pertama dikisahkan sudah dewasa dan tetap tergabung dalam Losers' Club, meski hidup sudah jauh berubah.Muschietti sempat mengungkapkan peran penting dari Maturin, kura-kura supranatural yang akan membantu mengurai misteri si badut misterius.(ASA)