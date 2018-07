Film Jumanji 3 Siap Rilis Desember 2019

California: Kisah petualangan dalam dunia fantasi Jumanji masih akan berlanjut ke film ketiga. Aktor utamanya, Dwayne Johnson membagikan kabar resmi bahwa proyek Jumanji 3 akan dirilis di bioskop pada 13 Desember 2019.



"Permainan belum berakhir," tulis Dwayne (@therock) dalam keterangan video Instagram.

Film kedua dalam seri ini adalah Jumanji: Welcome to the Jungle yang dirilis di puluhan negara sejak 20 Desember 2017. Kisahnya mengikuti empat remaja yang tersedot ke dunia gim video. Supaya bisa kabur dari dunia itu, mereka harus bekerja sama dan menuntaskan permainan tersebut.Welcome to the Jungle menjadi sekuel film Jumanji rilisan 1995 yang dibintangi mendiang Robin Williams. Kisahnya juga tentang dunia fantasi dari sebuah permainan, tetapi Jumanji pertama lebih tradisional karena memakai perangkat papan permainan fisik.Jumanji 2 cukup berjaya di box office saat dirilis pada akhir tahun lalu. Film keluaran Sony Pictures ini menjadi film terlaris keempat di AS-Kanada dalam kurun 2018 dan menjadi film barat terlaris ke-40 di dunia sepanjang masa.Dari lingkup domestik AS-Kanada, pemasukan kotornya mencapai USD404,5 juta dan dari lingkup internasional, mencapai USD557,2 juta. Totalnya adalah USD961,7 juta atau sekitar Rp13,4 triliun.Akhir tahun lalu, pemasukan box office Jumanji 2 mengekor Star Wars: The Last Jedi yang dirilis sepekan sebelumnya. Untuk Jumanji 3 nanti, Sony menjadwalkan filmnya rilis satu pekan lebih dulu ketimbang Star Wars Episode IX (20 Desember). Dengan begitu, Jumanji 3 punya peluang lebih besar untuk lebih dulu mencuri pasar penonton film akhir tahun.(DEV)