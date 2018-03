Naskah Sekuel Edge of Tomorrow Masih Dikerjakan

California: Film sci-fi Edge of Tomorrow akan punya sekuel dan bintang utama Tom Cruise serta Emily Blunt masih akan terlibat. Menurut Emily, hingga kini naskah sekuel tersebut masih dalam pengerjaan.



Kabar ini diungkap oleh Emily dalam wawancara dengan Indiewire saat membahas film terbaru Emily, Mary Poppins Returns. Emily menyebut bahwa sutradara Doug Liman telah punya naskah, tetapi timnya hendak mengerjakan lagi satu naskah versi berbeda.

"Doug Liman punya ide luar biasa dan dia sangat senang. Mereka hanya tinggal menuliskan itu. Sudah ada satu naskah, tetapi kayaknya ada satu lagi yang sedang dikerjakan," kata Emily.Rencana proyek sekuel ini sudah terdengar setidaknya sejak Mei 2017. Menurut laporan Aceshowbiz, sekuel akan diberi judul Live Die Repeat and Repeat. Kisahnya akan lebih spesifik menyorot hubungan dua tokoh utama yang diperankan Tom dan Emily.Emily mengaku sangat menantikan reuninya dengan Tom dan tim Edge of Tomorrow. Namun mereka sulit mendapatkan waktu yang sama-sama luang. Pada akhir 2016, Tom sempat meminta Emily agar meluangkan waktu pada September hingga Desember 2017 untuk syuting sekuel ini. Namun Emily menolak karena punya agenda cukup panjang untuk Mary Poppins Returns."Mereka memintaku untuk bergabung dua bulan sebelum aku syuting Mary Poppins. Tom bilang: Apa kamu bisa syuting pada musim gugur nanti? Lalu aku bilang: Enggak, aku enggak bisa. Aku bermain Mary Poppins hampir selama setahun! Aku tak bisa mengerjakan Edge of Tomorrow," ujar Emily.Edge of Tomorrow (2014) bercerita tentang seorang pegawai humas bernama William Cage (Tom) yang terjebak dalam lingkaran waktu di medan perang. Setiap kali mati dibunuh alien musuh, dia akan kembali ke waktu sehari sebelum dipaksa terjun ke markas pelatihan. Dalam mengakhiri jeratan itu, dia bekerja sama dengan sersan Rita Vrataski (Emily) yang juga ikut terjebak.(ELG)