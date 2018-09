Tiga Film Terbaru Marvel Digarap Sutradara Perempuan

California: Setelah Captain Marvel dan Black Widow, Marvel Studios punya satu proyek film lagi yang akan digarap sutradara perempuan. Proyek ini diberi judul The Eternals dengan sutradara Chloe Zhao asal Tiongkok.



Marvel, lewat waralaba Marvel Cinematic Universe, telah merilis 20 film sejak 2008 dan tidak ada satupun dari proyek itu yang dipimpin sutradara perempuan. Captain Marvel (Maret 2019), yang disutradarai duo Anna Boden dan Ryan Fleck, akan menjadi film pertama Marvel dengan kriteria tersebut.

Film kedua adalah Black Widow dengan sutadara Cate Shortland. Film ini akan fokus kepada tokoh utama Natasha Romanoff alias Black Widow dengan bintang utama Scarlett Johansson. Proyek ini belum punya jadwal rilis.Lalu film ketiga, menurut laporan Indiewire, adalah The Eternals. Chloe Zhao, sineas muda asal Tiongkok yang bermukim di AS, telah direkrut untuk menjadi sutradara.Chloe telah membuat dua film panjang sejak 2015. Film terakhirnya, The Rider (2017), tayang perdana di Festival Film Cannes dan meraih Art Cinema Award. Film ini juga mendapat respons positif dari sejumlah kritikus, berdasarkan situs web agregator Rotten Tomatoes dan Metacritic. Hak edar The Rider untuk kawasan AS telah dibeli oleh Sony Classic.Eternals, seperti diceritakan dalam komik-komik Marvel, adalah makhluk kosmik sakti yang sudah ada di tata surya sejak jutaan tahun silam. Mereka tampak seperti manusia di luar, tetapi punya struktur biologis yang jauh lebih kuat sehingga bisa hidup lebih lama. Ras ini diciptakan oleh dewa-dewa semesta Celestials, yang juga menciptakan ras Deviants.Proyek film bersama Chloe Zhao belum punya jadwal rilis. Naskahnya ditulis oleh Matthew dan Ryan Firpo. Kevin Feige menjadi produser.(DEV)