Incredibles 2 Tembus Rekor Beauty and the Beast

California: Incredibles 2 telah tayang di bioskop beberapa negara sejak akhir pekan lalu, 14-15 Juni 2018. Selama akhir pekan itu, film animasi buatan Studio Pixar ini telah meraup pemasukan kotor USD182,6 juta atau sekitar Rp2,5 triliun dari lingkup domestik AS-Kanada.



Incredibles 2 menembus rekor yang selama ini dipegang Beauty and the Beast, yaitu film semua umur terlaris di AS-Kanada selama akhir pekan pertama tayang. Ketika dirilis pada akhir pekan ketiga Maret 2017, Beauty and the Beast meraup pemasukan domestik USD174,7 juta.



Dari lingkup internasional di luar AS-Kanada, pemasukan Incredibles 2 jauh lebih kecil dibanding Beauty and the Beast, yaitu USD53 juta berbanding dengan USD182,2 juta. Pasalnya, Incredibles 2 tidak dirilis serentak di seluruh dunia.



Untuk Indonesia, film ini dirilis pada 14 Juni. Untuk sejumlah negara lain, film ini baru akan dirilis selama beberapa pekan ke depan hingga September 2018.



Namun dengan capaian komersial tersebut, Incredibles 2 punya peluang lebih besar untuk tetap berjaya di box office pada pekan-pekan berikutnya. Ada kemungkinan besar film ini menyusul rekor Beauty and the Beast sebagai film semua umur terlaris sepanjang masa untuk lingkup domestik AS-Kanada.



Dalam teritori itu, Beauty and the Beast memimpin dengan perolehan USD504 juta, disusul oleh Finding Dory, Star Wars: Episode I, Star Wars, dan Shrek 2. Incredibles 2 mengekor di posisi ke-80.





