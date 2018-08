Eva Longoria Bergabung ke Film Dora the Explorer

Jakarta: Eva Longoria dikabarkan bergabung dengan film live action Dora the Explorer. Menurut The Hollywood Reporter, Eva akan berperan sebagai ibunda Dora, Elena 'Mami' Marquez.



Dengan begitu, Eva akan bergabung bersama sejumlah artis lain yang terlebih dulu diumumkan berperan di film Dora the Explorer. Di antaranya, Isabela Moner yang berperan sebagai Dora, dan Micke Moreno yang akan memerankan Diego, sepupu dari Dora.

Adriana Barraza, aktris Meksiko peraih nomine Oscars lewat Babel (2006), berperan sebagai Abuelita Valerie nenek Dora. Lalu ada Temuera Morrison sebagai Powell dan Eugenio Derbez sebagai Alejandro. Sementara karakter untuk ayah Dora, Cole 'Papi' Marquez belum diumumkan.Film Dora versi live-action ini mengikuti Dora sebagai remaja yang hampir sepanjang hidupnya menghabiskan waktu menjelajah hutan bersama orang tua. Pengalaman ini ternyata belum cukup untuk menyiapkan Dora menghadapi petualangan baru yang penuh bahaya, yaitu SMA.Dengan cepat, Dora memimpin sebuah grup berisi Boots si monyet, Diego sepupunya, serta beberapa remaja untuk menempuh petualangan menyelamatkan kedua orang tua dan memecahkan misteri di balik peradaban Inca yang hilang.Dora the Explorer merupakan program televisi anak-anak yang pertama kali tayang pada 2000.James Bobin akan mengarahkan film Dora the Explorer dari naskah yang ditulis oleh Danielle Sanchez-Wittel dan Nicholas Stoller.Dora the Explorer dijadwalkan tayang pada 2019.(ELG)