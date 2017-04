The Boss Baby, Hiburan Menarik Bagi Segala Usia

Metrotvnews.com, Jakarta: Kapan terakhir kali Anda ke bioskop bersama anak dan keluarga? Tampaknya ini waktu yang tepat untuk mengagendakan akhir pekan dengan menonton bersama. Pasalnya, ada film The Boss Baby yang bisa menjadi hiburan menarik bagi segala usia.



Film yang diproduksi Dreamworks Animation ini diadaptasi dari buku bergambar dengan judul yang sama, karya Marla Frazee (2010). Sepanjang film, kisahnya mengundang gelak tawa. Di sisi lain, visualisasinya amat kaya.

The Boss Baby mengisahkan Tim Templeton, bocah berusia 7 tahun yang merasa hidupnya sempurna. Dia memiliki orangtua yang teramat menyayanginya. Kendati sama-sama bekerja, ibu dan ayahnya selalu meluangkan cukup waktu untuk dirinya. Mereka memiliki ritual sebelum tidur yang mencakup dongeng, nyanyian, dan pelukan.Semua itu berubah ketika suatu hari, Tim mendapatkan adik laki-laki. Kehadiran bayi di tengah keluarga itu membuat perhatian, waktu, dan energi orangtuanya terpecah, fokus untuk bayi itu saja. Tim pun merasa tersisihkan.Di sisi lain, bocah itu merasa curiga. Bayi lelaki yang harus dipanggilnya adik itu datang ke rumah mereka dengan diantar taksi. Penampilannya pun lain, yakni dengan setelan jas. Bayi itu bahkan membawa tas koper kerja selayaknya orang dewasa. Namun, tak peduli seberapa keras Tim berusaha meyakinkan orangtuanya bahwa ada yang aneh dengan bayi tersebut, mereka tak merasakan kejanggalan yang sama.Suatu malam, tanpa sengaja Tim akhirnya mengetahui adiknya bukan bayi biasa. Dia mata-mata yang dikirim ke rumahnya dalam misi rahasia dari Baby Corp, suatu tempat bayi-bayi dengan jiwa yang dewasa bekerja untuk menjaga rasa cinta terhadap anak-anak di dunia.Pengiriman bayi mata-mata itu dilakukan karena belakangan cinta dan kasih sayang terhadap bayi dan anak-anak di dunia, kian berkurang. Bayi tergantikan oleh rasa cinta terhadap anak anjing yang menggemaskan. Ini dianggap sebagai ancaman bagi Baby Corp yang khawatir kelak orangtua tak kan mau memiliki anak lagi karena sudah cukup bahagia dengan memiliki anak anjing.Orangtua Tim bekerja di Puppy Co, perusahaan penyedia anak anjing. Boss Baby dikirim ke sana untuk mencari tahu anak anjing terbaru apa yang akan mereka diluncurkan Puppy Co. Mengetahui itu tepat waktu, diyakini bisa mencegah makin terpuruknya cinta kasih manusia terhadap bayi dan anak-anak.Nah, Tim yang tadinya mengambil sikap amat memusuhi adik bayinya akhirnya sepakat membantu karena kalau misinya sukses, Boss Baby akan kembali ke kantornya dan dia akan kembali menjadi anak tunggal dengan kasih sayang orangtuanya yang tak terbagi-bagi.Film itu pun menggambarkan dampak kehadiran anak baru dalam keluarga, dikisahkan lewat sudut pandang Tim, anak yang memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Alhasil tak hanya mengajak penonton mengikuti perjuangan Tim untuk merebut kasih sayang orangtuanya kembali, kita pun akan dibawa masuk ke alam penuh imajinasi yang dibayangkan bocah itu ketika melihat dunia. Betul-betul penuh petualangan.Apalagi, deretan selebritas kenamaan menjadi pengisi suara film animasi tersebut, menjadikan tiap kata yang diucap makin ekspresif. Untuk Tim dewasa, pengisi suaranya Tobey Maguire, sementara Tim kanak-kanak diisi suaranya oleh Miles Christopher Bakshi. Lalu Alec Baldwin (The Boss Baby), Steve Buscemi (Francis E Francis, CEO Puppy Co), Jimmy Kimmel (ayah Tim), Lisa Kudrow (ibu Tim), dan lainnya.Sudah siap mengocok perut dengan tawa tiada henti? Siap-siap juga merasakan gejolak emosi ketika alur ceritanya tiba-tiba membuat terenyuh. Film animasi keluarga terbilang lengkap, pasti bisa makin merekatkan keluarga. (MI/Hera Khaerani)(DEV)