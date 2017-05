Snoop Dogg Buat Film Autobiografi

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyanyi rap Snoop Dogg merilis film autobiografi berjudul COOLAID: The Movie. Film itu fokus pada kehidupan Snoop Dogg, terutama pada proses kreatif album terbarunya, yang juga berjudul COOLAID.



Menariknya, dalam COOLAID: The Movie disinggung mimpi awal Snoop Dogg menjadi pesepakbola, juga masa-masa dirinya jatuh ke lembah narkoba dan kehidupan gangster.

“Ini adalah bagian yang dekat dengan saya, ini adalah perjalanan hidup saya yang personal,” kata Snoop Dogg, seperti dilansir dari The Hollywood Reporter.“Video, dialog, dan musik dipilih langsung (oleh saya) untuk menggambarkan momen dalam karier saya, dan untuk berbagi dengan penggemar. Tak sabar mendengar pendapat kalian.”Dalam film itu kita dapat mendengar lagu-lagu baru dari Dogg, antara lain Don’t Stop, Affiliated, Super Crip, Side Piece, dan What If and Legend.Film COOLAID: The Movie dapat ditonton via iTunes.(DEV)