16 Tahun Absen, Patrick Stewart Kembali untuk Serial Terbaru Star Trek

California: Patrick Stewart, aktor pemeran Kapten Jean-Luc Picard dalam waralaba Star Trek sejak 1987, siap kembali untuk peran tersebut dalam serial Star Trek terbaru dari CBS All Access. Patrick terakhir kali menjadi Picard dalam film Star Trek: Nemesis rilisan 16 tahun silam.



Menurut laporan Deadline, serial terbaru ini secara khusus akan menyorot kisah hidup Picard. Proyek ini ditangani oleh Alex Kurtzman, yang juga mengerjakan serial Star Trek: Discovery. Belum ada rincian lebih lanjut karena proyek masih dalam tahap awal.

"Dengan sangat gembira, sebuah privilese menyambut Sir Patrick Stewart kembali ke pelukan Star Trek. Selama lebih dari 20 tahun, para penggemar berharap kembalinya Kapten Jean-Luc Picard dan hari itu akhirnya tiba," kata Alex.Jeda 20 tahun lebih yang dimaksud di sini adalah waktu kemunculan terakhir Patrick dalam Star Trek versi serial. Serial terakhirnya adalah Star Trek: The Next Generation (1987-1994), di mana dia tampil hampir di seluruh episode."Kami tidak sabar menempa tanah baru, mengejutkan orang-orang, dan menghormati generasi baru dan tua," lanjut Alex.Peran Patrick dalam serial Star Trek terpanjang itu membuat sosoknya lekat dengan waralaba ini, seperti halnya Mark Hamill bagi Star Wars."Aku selalu sangat bangga menjadi bagian dari Star Trek: The Next Generation, tetapi ketika kami menuntaskan film terakhirnya pada musim semi 2002, aku merasa waktuku bersama Star Trek berjalan secara alami," ungkap Patrick."Karena itu, kejutan yang menyenangkan ini membuatku bersemangat untuk kembali menjadi Jean-Luc Picard dan menggali dimensi baru di dalamnya. Mencari kehidupan baru baginya, ketika aku pikir hidup itu sudah berakhir," lanjutnya.Patrick adalah pria kelahiran Yorkshire 1940. Selain lekat dengan Star Trek, Patrick juga dikenal sebagai pemeran ikonik tokoh Charles Xavier atau Profesor X dalam seri film X-Men. Film X-Men terakhirnya adalah Logan (2017) bersama Hugh Jackman.Pada 2001, Kerajaan Inggris memberinya gelar kehormatan Officer of the Order of the British Empire (OBE) atas jasanya dalam akting dan perfilman. Pada 2010, dia mendapat penghargaan Knight Bachelor atas jasanya dalam drama teater.(ASA)