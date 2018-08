Dokumenter Terbaru HBO Asia Angkat Kisah Perdukunan Taiwan

Jakarta: The World Behind the Teenage Psychic, proyek film dokumenter terbaru dari HBO Asia, telah memulai tahap produksi di Taiwan pada Agustus 2018. Dokumenter panjang akan menggali praktik perdukunan unik yang ada di Taiwan dalam ritual dan kepercayaan sepanjang Ghost Month atau Bulan Hantu.



Menurut keterangan pers pihak HBO Asia, proyek dokumenter ini adalah kelanjutan dari serial drama fiksi The Teenage Psychic yang telah dirilis tahun lalu. Film dokumenter akan menggali lebih dalam tradisi dan budaya lokal Taiwan yang diceritakan dalam serial tersebut.

Secara khusus, kisahnya diceritakan lewat Nana Lee, aktris dan penyanyi yang juga bemain di The Teenage Psychic. Nana tumbuh dalam lingkungan dan kepercayaan kelenteng semasa kecil. Dia akan kembali ke kota kelahirannya di Nantou selama Bulan Hantu dan menceritakan kisah pribadi tentang bagaimana tradisi dapat bertahan dalam kehidupan dan kematian di Taiwan masa kini.Selain Nana, ada sejumlah subyek lain yang akan berbagi pandangan tentang praktik kepercayaan kuno ini, mulai dari pengikut hingga kalangan akademis. Bulan Hantu adalah bulan ketujuh dalam penanggalan Tionghoa. Menurut kepercayaan setempat, dalam kurun waktu ini, pintu alam baka terbuka dan para arwah, termasuk leluhur, akan masuk ke dunia manusia."The World Behind the Teenage Psychic menampilkan karakter berbeda dalam mengeksplorasi perpaduan antara ajaran Tao, Buddha, cerita rakyat Tiongkok, dan sistem kepercayaan setempat yang terus berkembang di dunia modern Taiwan," tulis pihak HBO Asia.Proyek terbaru ini akan menjadi dokumenter kedua HBO Asia setelah The Talwars: Behind Closed Doors yang dirilis pada 2017. Sejak 2012, HBO Asia membuat tayangan dengan cerita asli Asia dan mengembangkan jenis produksi dalam bentuk serial, film fiksi, dan dokumenter.The World Behind the Teenage Psychic akan dirilis di sejumlah saluran HBO pada akhir 2018.(ASA)