Film Superhero Marvel Tak Pernah Raih Oscars, Kevin Feige Angkat Bicara

California: Bos Marvel Studios Kevin Feige tidak menampik anggapan bahwa ajang penghargaan film, terutama Academy Awards atau Piala Oscar, mengabaikan film-film beraliran superhero. Dari belasan film Marvel Cinematic Universe sejak Iron-Man, belum pernah ada yang meraih PIala Oscar.



"Mungkin mudah untuk menyingkirkan VFX (visual effects) atau manusia terbang atau pesawat luar angkasa atau pemasukan miliaran dollar," kata Kevin dalam sesi konferensi yang digelar Producers Guild of America di kompleks studio Paramount, Sabtu, 9 Juni 2018.

Bicara capaian komersial, film-film Marvel Studios memang ladang emas. Hingga kini, waralaba MCU telah merilis 19 film. Enam di antaranya mencapai pemasukan kotor di atas USD1 miliar dari box office dunia dan masuk jajaran 20 film terlaris di dunia.Bahkan Avengers: Infinity War hampir mencapai angka USD2 miliar dari box office internasional. Film ini menempati posisi tiga terlaris, di bawah Avatar, Titanic, dan Star Wars: The Force Awakens."Aku rasa lebih mudah bilang bahwa kau telah mendapat penghargaan dalam cara tertentu," lanjut Kevin.Dari sekian film rilis tersebut, film yang mendapat pengakuan khusus terkait isu sosial adalah Black Panther. Film ini digarap sutradara Ryan Cogler dan dibintangi sejumlah pemain AS keturunan Afrika. Tokoh utamanya adalah superhero berkulit hitam berlatar salah satu sudut Afrika futuristik. Tidak heran jika Black Panther mendapat pujian karena mendukung isu keberagaman di AS.Kendati begitu, Kevin menyebut bahwa pengakuan bagi Black Panther tak pernah menjadi tujuan akhir mereka. Secara komersial, Black Panther adalah film terlaris ketiga di AS dan kesembilan di dunia."(Alfred) Hitchcook tak pernah menang sutradara terbaik. Jadi, (penghargaan) itu sangat bagus, tetapi itu bukan segalanya. Lebih baik aku berada di dalam sebuah ruangan berisi para penggemar sejati," ungkap Kevin.Namun bukan berarti film-film Marvel tidak pernah diperhitungkan sama sekali di Piala Oscar. Sejumlah film dari waralaba ini pernah menjadi nomine untuk kategori efek visual, penyuntingan suara, serta tata rias dan rambut.(ASA)