Cerita Pertemuan Sutradara Foxtrot Six dengan Produser Film Rambo

Jakarta: Film laga Foxtrot Six yang dibintangi Oka Antara telah masuk tahap pasca-produksi dan siap dirilis pada Februari 2019. Sutradara-penulis Randy Korompis mengungkap bahwa proyek ini dimulai sejak 2010, tetapi baru bisa berjalan progresif beberapa tahun kemudian setelah bertemu produser Mario Kassar lewat seorang koki.



Foxtrot Six akan menjadi karya debut Mario sebagai sutradara film cerita panjang. Selain Oka, aktor yang terlibat di antaranya Mike Lewis, Verdi Solaiman, Arifin Putra, Rio Dewanto, Chicco Jerikho, dan Julie Estelle.

Dalam keterangan tertulis resmi yang kami terima, Randy telah mengajak Oka, Mike, Verdi, dan Arifin ketika proyek ini baru dimulai dan belum punya sokongan dana. Suatu hari, ketika sedang berlibur ke Los Angeles, Randy bertemu seorang koki kawannya. Dari pertemuan dan obrolan itu, Randy mendapatkan nomor kontak Mario Kassar.Mario adalah sineas senior asal Lebanon yang ikut mengawali waralaba film Rambo lewat First Blood (1982) dan memproduksi film-film laga dan thriller Hollywood seperti Total Recall, Terminator 2: Judgment Day, serta Basic Instinct.Randy tidak asing dengan film-film tersebut. Dia menghubungi Mario dan menawarkan diri untuk menunjukkan proyeknya. Singkat cerita, Mario menyukai visi Randy dan menerima proyek Foxtrot Six untuk diproduksi.Foxtrot Six mengambil latar sebuah dunia di mana makanan telah menggantikan minyak sebagai komoditas paling bernilai. Dari sekian daratan yang masih subur, Indonesia adalah salah satu yang memimpin dan punya kekuatan ekonomi besar. Namun kursi pemerintahan diambil alih secara kejam oleh sebuah partai politik populer. Sementara itu, muncul gerakan pemberontak yang menginginkan reformasi.Film ini diproduksi Rapid Eye. MD Pictures menjadi rekan produksi. Film dijadwalkan rilis di bioskop Indonesia pada Februari 2019.(ASA)