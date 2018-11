John Green Tetapkan Dua Aktor untuk Film Looking for Alaska

Jakarta: Looking for Alaska karya novelis John Green akan diangkat ke layar lebar. Ini menjadi proyek ketiga John Green yang divisualisasikan ke layar bioskop setelah The Fault in Our Stars dan Paper Towns.



John Green telah menetapkan dua pemeran utama untuk Looking for Alaska. Miles, remaja muda yang baru pindah ke Alabama diperankan oleh Charlie Plummer. Karakter tituler Alaska, sosok dengan masa lalu yang rumit diperankan oleh Kristine Froseth.

"Aku sudah berbicara dengan Kristine dan Charlie melalui ponsel kemarin. Rasanya sangat spesial bisa berbincang dengan mereka yang akan memerankan Alaska dam Miles," tulis Green melalui akun Twitter.Looking for Alaska berkisah tentang seorang anak remaja Miles "Pudge" Helter. Ia dikenal suka membaca buku-buku biografi dan menghapalkan kata-kata terakhir mereka.Hidup Miles berubah ketika ia pindah ke Cuver Creek Boarding School yang begitu membosankan. Di sekolah ini, Miles bertemu dengan soosk Alaska, wanita cantik, seksi, dan cemerlang.Kabar terakhir, novel terakhir John Green juga akan dirilis ke layar lebar."Mimpi menjadi kenyataan. Aku mencintai novel ini dan beberapa karakternya selama beberapa tahun dan aku sangat senang dan merasa terhormat menjadi bagian kecil dari tim yang aku bawa ke kehidupan (nyata)," papar John Green.(ELG)