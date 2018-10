Akhir Pekan Pembuka, Venom Raup Rp3 Triliun dari Box Office Dunia

California: Kendati mendapat ulasan negatif dari para kritikus dan media, film adaptasi komik Venom punya capaian besar secara komersial. Pada akhir pekan pertama tayang di 50-an negara (3-7 Oktober 2018), pendapatan kotor film ini dari bioskop mencapai USD205 juta atau sekitar Rp3,13 triliun.



Dari kawasan negara asal filmnya, AS-Kanada, Venom (Sony Pictures) meraup pendapatan kotor USD80 juta atau hampir 40% dari total seluruh dunia. Menurut data Box Office Mojo, capaian ini membuat Venom menjadi film bulan Oktober terlaris pada akhir pekan pembuka sepanjang masa, bahkan setelah disesuaikan dengan inflasi.

Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh Gravity (2013) dengan pendapatan kotor pertama USD55,78 juta.Untuk kawasan internasional, termasuk Indonesia, situs comScore mencatat pendapatan kotor Venom mencapai USD125,2 juta. Angka ini jauh lebih banyak dari Ant-Man and the Wasp dengan USD85,89 juta, tetapi lebih kecil dibanding Deadpool dengan USD174,87 juta.Jika disandingkan dengan film adaptasi komik Marvel lainnya, Venom menduduki peringkat ke-27 box office akhir pekan pertama. Film-film dengan capaian tak beda jauh antara lain X-Men Origins: Wolverine (2009), Doctor Strange (2016), X2: X-Men United (2003), dan Thor: The Dark World (2013).Sementara itu, film A Star is Born (Warner Bros) yang dibintangi Lady Gaga dan Bradley Cooper juga unggul di box office akhir pekan pertama (3-7 Oktober 2018). Dari kawasan AS-Kanada, film ini meraup pendapatan kotor USD56,6 juta atau sekitar Rp863,71 miliar (kurs Rp15.259).A Star is Born dijadwalkan rilis bertahan di puluhan negara hingga akhir Oktober dan Desember. Untuk bioskop Indonesia, film ini akan dirilis pada 17 Oktober mendatang bersama dengan Hong Kong.(ASA)