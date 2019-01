Menjadi Aktor Membuat Slamet Raharjo Lebih Disiplin

Jakarta: Barisan judul film dan serangkaian peran telah dimainkan oleh Slamet Rahardjo. Berprofesi sebagai aktor, Slamet Rahardjo banyak belajar dan mengaku membentuk dirinya menjadi lebih disiplin.



"Keaktoran membuat saya disiplin tinggi," tutur aktor memulai kariernya di panggung Teater Populer besutan Teguh Karya itu belum lama ini.

"Aktor mangajari saya, saya bukan hanya boleh memahami. Saya tidak boleh hanya mengerti kisah. Saya harus menjadi, to be," kata Slamet.Slamet yang juga kakak kandung dari Eros Djarot ini sudah sejak 1968 memulai karier di panggung seni peran. Film terbaru yang melibatkannya yakni Critical Eleven dan Petualangan Menangkap Petir.Untuk menjadi seorang aktor, dia menegaskan seni peran membutuhkan pendalaman menjadi manusia. "Being human itu pilihan, saya tidak mudah kaget karena saya belajar banyak," kata Slamet.Melihat dunia perfilman sekarang, Slamet menilai Indonesia suka latah. Meski demikian, dia tak keberatan asalkan hasil produksi film memuat kualitas yang baik.(ELG)