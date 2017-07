Sebuah Film Dokumenter Akan Diputar untuk Peringati 20 Tahun Kematian Putri Diana

Metrotvnews.com, London: Film dokumenter berjudul Diana, Our Mother: Her Life and Legacy diputar minggu ini dalam rangka mengenang 20 tahun kepergian Putri Diana.



Film berdurasi 90 menit itu merupakan penghormatan terhadap hidup dan karya Diana, ungkap istana Kensington dalam sebuah pernyataan.

Dilansir dari Reuters, Diana yang merupakan mantan istri Pangeran Charles tewas dalam kecelakaan mobil di Paris pada Agustus 1997. Usia Pangeran William masih 15 tahun, dan Harry masih 12 tahun saat ibunya meninggal.Film memperlihatkan William dan Harry mengenang masa kecilnya saat membuka kumpulan foto keluarga yang dikumpulkan Diana dalam satu album.Film yang diproduksi Oxford Film and Television ini akan disiarkan di Inggris pada channel ITV pada Senin pukul 2000 GMT.Selain pemutaran film, sejumlah acara telah dijadwalkan untuk memperingati kematian Diana.William dan Harry menghadiri acara doa awal bulan ini. Mereka juga telah menugaskan pembuatan patung sebagai penghormatan kepada sang bunda.Pameran barang-barang Diana juga dilakukan Sabtu kemarin di Istana Buckingham, memperlihatkan berbagai koleksi Diana yang jarang diketahui publik, seperti koleksi musik dan sepatu baletnya.(DEV)