Sutradara La La Land akan Buat Serial Televisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Damien Chazelle, penulis dan sutradara film peraih Oscar, La La Land, akan menjadi sutradara untuk drama musikal televisi berjudul The Eddy. Naskahnya digarap oleh Jack Thorne, yang sebelumnya menulis naskah teater adaptasi Harry Potter.



Serial TV ini, seperti dilansir dari The Hollywood Reporter, akan mengambil latar masyarakat multi-kultur kontemporer di Perancis. Kisahnya berpusat di seputar klab, pemiliknya, grup musik internal, serta keceriaan kota di sekeliling mereka.

Rumah untuk proyek ini adalah WME Enterntainment, yang dikabarkan tengah menawarkan naskah serial ini ke beberapa stasiun TV kabel dan penyedia layanan streaming. Sementara penulis lagu Glen Ballard akan menjadi produser eksekutif.Ini bukan kali pertama pembuat film layar lebar terjun ke layar lebih kecil. Sebelumnya sutradara film Moonlight, Barry Jenkins juga mengumumkan akan mengadaptasi novel Underground Railroad menjadi serial TV untuk Amazon.La La Land (2016) adalah film panjang ketiga Damien setelah Guy and Madeline on a Park Bench (2009) dan Whiplash (2014). Film ini mendapatkan enam penghargaan dalam Oscar 2017, yaitu sutradara terbaik, aktris terbaik, sinematografi terbaik, musik asli terbaik, lagu asli terbaik, dan desain produksi terbaik.(ELG)