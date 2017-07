Syuting Ulang Justice League, Kumis Henry Cavill Memunculkan Persoalan

Metrotvnews.com, Jakarta: Henry Cavil tampil berbeda dengan kumis dan janggut di film Mission Impossible 6. Tapi siapa sangka, kumis dan janggut ternyata membawa masalah tersendiri bagi rumah produksi Warner Bros.



Warner Bros. memutuskan melakukan syuting ulang film Justice League di mana Henry memiliki posisi penting sebagai pemeran Superman. Selama ini tentu kita tahu jika Superman tidak memiliki kumis dan janggut sehingga Henry harus mencukurnya.



Warner Bros. kemudian meminta izin kepada Paramount Pictures selaku studio yang membuat Mission Impossible 6 untuk memanggil Henry syuting Justice League. Masalah muncul karena Paramount tidak memberi izin Henry mengubah penampilannya yang berkumis karena proses Mission Impossible 6 juga belum rampung .



"Paramount tidak akan mengizinkan Henry Cavil untuk mencukur rambut di wajahnya sementara proses produksi sedang berlangsung," tulis laporan Variety.



Tak mendapat izin, Warner Bros dikabarkan menempuh cara menggunakan teknologi digital untuk menghilangkan kumis di wajah Henry. Syuting ulang pun tetap dilakukan sesuai rencana. Proses syuting disebut akan memakan waktu dua bulan dan dilakukan di London dan Los Angeles.



Syuting ulang Justice League memang membuat sejumlah jadwal produksi film Warner Bros mengalami perubahan. Begitu juga dengan jadwal para pemerannya.



Warner Bros dikabarkan harus menunda proses syuting film Aquaman. Ezra Miller sebagai The Flash terpaksa ditarik dari proses syuting film sekuel Fantastic Beasts and Where to Find Them. Beruntung film ini di bawah naungan Warner Bros sehingga tidak memiliki kendala berarti.



Syuting ulang Justice League dilakukan menyusul mundurnya sutradara Zack Snyder karena alasan keluarga. Posisi Zack Snyder saat ini digantikan oleh Josh Whedon.

