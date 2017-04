Film My Neighbor Totoro Diputar di Bioskop Indonesia, Awal Mei

Metrotvnews.com, Jakarta: My Neighbor Totoro, film warisan Studio Ghibli tahun 1988 akan tayang di bioskop Indonesia pada 1-7 Mei 2017. Ini adalah film animasi kedua yang diputar dalam program The World of Ghibli Jakarta (WGJ).



My Neighbor Totoro bercerita tentang dua anak perempuan yang berinteraksi dengan roh hutan di suatu pedesaan Jepang pascaperang dunia II. Totoro sendiri adalah salah satu roh baik yang secara visual berbadan seperti beruang tetapi berwajah kucing dan bertelinga kelinci.

Film arahan Hayao Miyazaki ini memeroleh sejumlah penghargaan di Jepang, antara lain Animange Anime Awards dan Kinema Junpo Awards tahun 1989.Tahun ini penggemar animasi di Indonesia punya kesempatan untuk menonton My Neighbor Totoro di bioskop, tanpa harus mengaksesnya lewat unduhan ilegal. Film ini akan ditayangkan di beberapa kota bersama 20 film studio Ghibli lain dalam festival WGJ.Festival WGJ adalah rangkaian acara penayangan film-film animasi terpopuler dari Ghibli, atas prakarsa Kaninga Pictures dan beberapa pihak. Ghibli sendiri adalah studio animasi Jepang yang telah berumur 32 tahun dan menghasilkan beberapa karya terbaik di Jepang.Film pertama mereka adalah Castle in the Sky (1986) arahan Hayao Miyazaki. Sejak itu mereka merilis film baru hampir tiap tahun sekali, sebelum Miyazaki sang pentolan studio memutuskan rehat pada 2014.Untuk penanyangan My Neighbor Totoro di Indonesia, penonton dapat memesan tiketnya mulai sekarang secara daring (online) lewat situs worldofghibli.id (DEV)