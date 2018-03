Alasan Paramount Jual Film Cloverfield Paradox ke Netflix

California: Sebelum dibeli dan dirilis Netflix, film sci-fi The Cloverfield Paradox produksi Paramount Pictures seharusnya akan diputar perdana di bioskop pada April 2018. Belakangan, bos operasional Paramount Andrew Gumpert mengungkap pertimbangan di balik keputusan tak biasa ini.



Seperti dilaporkan Variety, hal ini dibicarakan Andrew saat mengisi sesi tanya jawab dalam simposium industri hiburan di UCLA Law School, Los Angeles baru-baru ini. Film ini dirilis Netflix pada 4 Februari 2018 tanpa promosi atau iklan sebelumnya, kecuali satu iklan mengejutkan selama dalam acara Super Bowl.

"Film ini sudah selesai. Kami semua meninjau filmnya bersama-sama dengan JJ (Abrams) dan timnya," kata Andrew."Kami semua memutuskan bahwa ada hal-hal dalam film ini, yang membuat kami menimbang kembali tentang kemampuan film ini untuk diputar secara komersial dalam cara tradisional," lanjutnya.Cara tradisional yang dimaksud Andrew adalah perilisan di bioskop. Menurut The Hollywood Reporter, sejumlah sumber menyebut bahwa nilai transaksi tersebut sekitar USD40-50 juta. Menurut Deadline, dana produksinya diperkirakan mencapai USD45 juta atau Rp619 miliar.Langkah Paramount menjual film ini memicu kritik negatif. Namun menurut Andrew, Paramount telah mengambil keputusan tepat dengan menghindari distribusi bioskop."Kami berhati-hati dalam mengelola keuangan. Bagi penggemar Cloverfield, faktanya, ada jutaan lebih orang yang telah menonton film tersebut. Ini adalah hal positif dalam berbagai level," ujar Andrew.The Cloverfield Paradox digarap oleh sutradara Julius Onah dan penulis Oren Uziel. JJ Abrams dan Lindsey Weber menjadi produser. Film ini merupakan film ketiga dalam waralaba Cloverfield. Film keempat juga direncanakan rilis tahun ini.Ini bukan transaksi pertama yang terjadi antara Paramount dan Netflix. Annihilation, film thriller sci-fi garapan Alex Garland telah dibeli Netflix untuk dirilis via streaming. Untuk pasar bioskop, film hanya akan dirilis di AS, Kanada, dan Tiongkok pada 23 Februari 2018.(ELG)