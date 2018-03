Film Baru Vanesha Prescilla Menarik Minat Iqbaal, Aliando dan Jefri Nichol

Jakarta: Film terbaru Vanesha Prescilla, Teman Tapi Menikah baru saja tayang di bioskop Tanah Air. Film yang disutradarai Rako Prijanto ini pun disambut antusias tiga aktor muda seperti Aliando, Jefri Nichol dan Iqbaal Ramadhan.



Iqbaal yang kini sudah berada di Amerika untuk melanjutkan studi, tetap memberi dukungan kepada Vanesha yang merupakan lawan mainnya di film Dilan 1990. Iqbaal sendiri tampil sebagai cameo di film ini. Lagu Hello You milik Iqbal juga menjadi soundtrack film yang diangkat dari novel karya Ayudia Bing Slamet dan Ditto Percussion itu.

"Sudah tayang di bioskop. Ayo tonton dan dengar soundtrack-nya," tulis Iqbaal di Instagram.Dukungan serupa juga datang dari Aliando. Menurut Aliando, selain menghadirkan kisah romantis, film ini juga menyelipkan kelucuan. Sedangkan Jefri Nichol secara khusus memuji akting Vanesha dan lawan mainnya, Adipati Dolken."Manis banget filmnya. Dari awal film sampai akhir film memperhatikan gerak gerik kecil antara Adipati sama Vanesha, jadi memang sudah menyatu banget mereka. Tanpa diragukan lagi chemistry mereka terbaik tahun ini," kata Jefri Nichol dalam keterangan tertulisnya.Film Teman Tapi Menikah mulai tayang pada 28 Maret 2018. Selain Adipati Dolken dan Vanesha Presscilla, film ini juga dibintangi Cut Beby Tshabina, Denira Wiraguna, Diandra Agatha, Rendi Jhon, Shara Virrisya, Sari Nila, Refal Hady dan Sarah Sechan.(ELG)