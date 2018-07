BEKraf Kerjasama dengan iflix Produksi Film Anak

Jakarta: Badan Ekonomi Krearif (BEKraf) bekerjasama dengan layanan streaming hiburan iflix untuk memproduksi film bersama. Tema film akan diangkat diambil dari lima finalis Lomba Cipta Lagu Anak (LCLA) yang sebelumnya digelar Bekraf.



Kepala Badan Ekonomi Krearif (BEKraf) Triawan Munaf berulang kali memaparkan fakta bahwa dari 500 film produksi Indonesia hanya 15 film khusus anak-anak. Fenomena ini pun mengundang perhatian Presiden Joko Widodo.



"Presiden sudah sangat gelisah. Beliau minta tolong bagaimana cara membangkitkan film dan lagu anak. Oleh karena itu, kemarin kami bikin lomba cipta lagu anak dan sudah dipresentasikan di sana. Nah, sekarang mau diapakan lagu ini?" kata Triawan Munaf di Empirica, SCBD, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018.



"Begitu saya bilang sama iflix, 'Yuk, kita produksi menjadi film anak.' Jadi lagunya dapat dan akan dijadikan tema film dan akan diproduksi iflix, karena iflix membutuhkan konten. Jadi, gayung bersambut. Mereka butuh, kami juga butuh," lanjutnya.

Bekraf dan iflix menggandeng pihak Badan Perfilman Indonesia (BPI). Mereka nantinya memilih tim yang memproduksi film-film tersebut. Selain diputar di iflix, Triawan memberi saran agar film-film itu tayang juga di bioskop.Judul lagu pertama yang diproduksi adalah This Is My Holiday karya Stephen Irianto Willy. Sementara empat judul lain yaitu Menjelajahi Dunia karya Era Pratigo, Teman karya Ghalifa Al Baladi, Jika Hatimu Gundah Gulana karya Ikbar Haskara dan Senyum untuk Dunia karya Fickar.Lagu-lagu ini sebelumnya pernah digunakan untuk soundtrack film Kulari ke Pantai.Pihak BPI sendiri membantu menginisiasi dana sekaligus menyiapkan tim kurator untuk menyeleksi orang-orang yang berminat bergabung dalam proyek ini. "Kami terbuka untuk siapapun. Untuk tim kurator sudah dipersiapkan tapi nama-namanya belum bisa kami sebutkan," ujar Dewi Umaya Rachman selaku Wakil Ketua Umum BPI.Produksi film This Is My Holiday tengah memasuki tahap awal. Sebab, pertemuan pihak BEKraf dan iflix baru dilakukan dua pekan sebelumnya.(ELG)