Dian Sastro Idamkan Film seperti Aruna dan Lidahnya Sejak Lama

Jakarta: Dian Sastrowardoyo mengungkapkan tak butuh waktu lama untuk menerima tawaran bermain film Aruna dan Lidahnya. Pasalnya, film yang disutradarai Edwin ini merupakan tipe film yang dia idamkan sejak lama.



"Film ini adalah sesuatu yang diidamkan sejak lama. Belakangan film saya serius terus, pengen main yang mendekati drama komedi modern. Saya juga sudah lama ingin bekerja sama dengan Edwin. Ingin tahu bagaimana caranya bekerja," kata Dian Sastro dalam keterangan tertulisnya.

Di film Aruna dan Lidahnya, Dian bertemu kembali dengan Nicholas Saputra. Bedanya, kali ini mereka tampil sebagai sahabat, bukan sepasang kekasih."Saya senang bisa bekerja sama dengan Nico. Karena sebenarnya kami temenan seru dan geblek. Sesuatu yang jarang diekspos. Di film, Aruna dan Bono juga teman dekat. I have to say we’re doing a pretty good job," jelas Dian.Selain Dian dan Nicholas, film Aruna dan Lidahnya dibintangi Oka Antara dan Hannah Al Rashid. Keseruan pun mereka alami ketika melakukan proses syutin."Bikin film ini tuh kayak road trip yang seru. Karena kami sering di mobil bareng, lalu memutarkan lagu kesukaan, bicara tentang kehidupan pribadi, ada dua orang tua di produksi film ini yaitu saya dan Oka, ada juga yang single yaitu Nico dan Hannah. Pengalaman yang menyenangkan," ujar.Aruna dan Lidahnya merupakan film yang diadaptasi dari novel karya Laksmi Pamuntjak. Film ini merupakan film kedua dari Palari Films yang sebelumnya sukses dengan Posesif.Aruna dan Lidahnya juga menjadi film kedua bagi Edwin yang adaptasi dari karya sastra. Sebelumnya ia pernah menggarap film Someone Wife in the Boat of Someone’s Husband yang diadaptasi dari cerita pendek Cinta di Atas Perahu Cadik karya Seno Gumira Adjidarma.Dalam film Aruna dan Lidahnya, Palari Films bekerja sama dengan GO-STUDIO Original, CJ Entertainment, Phoenix Films dan Ideosource Entertainment, sebagai Executive Producer. Khususnya Phoenix Films, kerjasama telah terjalin sebelumnya dalam film Posesif.Film Aruna dan Lidahnya dijadwalkan tayang pada September 2018.(ELG)