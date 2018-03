Film Si Doel The Movie akan Berlanjut ke Sinetron

Jakarta: Rano Karno memiliki misi panjang untuk kisah Si Doel. Setelah melakukan syuting untuk film Si Doel The Movie, set lokasi masih akan dipertahankan untuk syuting sinetron Si Doel.



"Filmnya ingin menjawab Doel pilih siapa. Setelah film ini, akan dibuat sinetronnya. Jadi, set syuting dipersiapkan untuk jangka panjang. Rumahnya dibangun baru dengan pondasi kokoh, tetapi perabotannya asli, masih yang lama,"jelas Rano yang berperan sebagai tokoh utama sekaligus sutradara Si Doel The Movie di Galeri Semesta, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Maret 2018.

Sinetron Si Doel nantinya akan mengulas seputar dunia anak-anak generasi masa kini. Tokoh utama di dalamnya mendapuk Fahreza yang berperan sebagai Abdul (anak si Doel), serta Ahmad Zulchoir sebagai Abi Kartubi, anak Mpok Atun dan Karyo.Kisah dua generasi berbeda ditonjolkan ketika sosok Dul yang berkembang bersama kemajuan teknologi, berbaur dengan rutinitas Abi sebagai anak desa yang berjualan kue."Abdul yang besar di Belanda ketika datang ke sini jual kue keluar masuk kampung. Sedangkan anak Indonesia mana mau seperti itu? sebaliknya Anaknya Atun dan Karyo, Abi dia jadi males, keranjingan main internet," kata Rano, membocorkan sedikit jalan cerita.Benang merah cerita bukan lagi diambil dari sisi Doel, melainkan Abdul, anak Si Doel."Ini juga menyentuh millenial. Nanti akan ada momen Doel versus Dul," lanjutnya.Syuting perdana Si Doel The Movie akan dimulai pada 12 Maret 2018. Lokasi syuting akan mengambil empat hari di Indonesia, sementara sisanya, dengan estimasi 70 persen akan dilakukan syuting di Belanda. Rencananya, jika memungkinkan film siap ditayangkan tahun ini.Aktor yang berperan dalam film ini masih sama dengan versi lama, antara Rano Karno (Doel), Maudy Koesnaedy (Zaenab), Cornelia Agatha (Sarah), Suti Karno (Mpok Atun), Mandra (Mandra), Mak Nyak, dan Ko Ahong. Dua pemain tambahan yakni Ahmad Zulchoir sebagai anak Mpok Atun dan Fahreza sebagai Abdul, anak Si Doel.Untuk soundtrack lagu film Si Doel The Movie akan diiai oleh band Armada yang mengemas ulang lagu-lagu Si Doel.Film Si Doel The Movie merupakan produksi Karnos Film bekerjasama dengan Falcon Pictures dan masih akan disutradarai oleh Rano Karno yang juga berperan sebagai aktor utama.(DEV)