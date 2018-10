Jepang Rilis 88 Titik "Ziarah Anime" Bagi Pelancong untuk Edisi 2019

Tokyo: Sejak 2016, pariwisata Jepang punya asosiasi khusus untuk mengelola sejumlah tempat menjadi lokasi wisata "ziarah anime". Ini adalah tempat atau kota di dunia nyata yang pernah muncul dalam film dan serial animasi populer Jepang seperti Digimon Adventure dan 5 Centimeters per Second.



Hingga 2018, sudah ada 61 lokasi ziarah anime yang dipilih asosiasi melalui pemungutan suara publik di puluhan negara. Menurut laporan Crunchyroll, pemungutan suara terbaru telah dilakukan di 75 negara untuk menentukan tambahan lokasi wisata ziarah anime edisi 2019.

Hasilnya? Ada 27 lokasi baru sehingga pada 2019 mendatang, Jepang punya 88 titik ziarah anime yang bisa dikunjungi para pelancong sekaligus penggemar anime dari berbagai negara.Pemungutan suara untuk lokasi baru ini diadakan selama Juni hingga Agustus 2018 dan sebanyak 75% suara datang dari 75 negara selain Jepang. Angka ini naik 15% dari responden tahun sebelumnya.Sejumlah tempat baru antara lain Tatebayashi City di Gunma (A Place Farther than Universe), Fujisawa City di Kanagawa dan Seki City di Gifu (Katana Maidens - Toji No Miko), serta Minobu Town di Yamanashi (Laid-Back Camp). Lalu ada juga pusat arsip animasi seperti Tokyo Anime Center di DNP Plaza dan Toei Animation Museum di Tokyo.Sayangnya, ada dua disingkirkan dari daftar karena masalah lokasi, yaitu Shinjuku dan Hida City dari film Your Name dan Kamogawa dari film Lagrange: The Flower of Rin-ne.Berikut daftar tambahan 25 judul anime dan titik ziarah anime untuk edisi 2019.1. Masamune Datenicle (Date City, Fukushima)2. A place farther than universe (Tatebayashi City, Gunma)3. As the moon, so beautiful (Kawagoe City, Saitama)4. Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend (Wakou City, Saitama)5. My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected (Chiba City, Chiba dan Toshima Ward, Tokyo)6. Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale (Tokyo)7. Mitsuboshi Colors (Taito Ward, Tokyo)8. CAHOS;CHILD (Shibuya Ward, Tokyo)9. The Idolm@ster (Nakano Ward, Tokyo)10. Digimon Adventure (Nerima Ward, Tokyo)11. A Certain Magical Index (Tachikawa City, Tokyo)12. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai (Fujisawa City, Kanagawa)13. TARI TARI (Fujisawa City, Kanagawa)14. Tsuritama (Fujisawa City, Kanagawa)15. Katana Maidens - Toji No Miko (Fujisawa City, Kanagawa dan Seki City, Gifu)16. Hanasaku Iroha (Yuoke Onsen di Kanazawa City, Ishikawa)17. Laid-Back Camp (Minobu Town, Yamanashi)18. Waiting in the Summer (Komoro City, Nagano)19. The Melancholy of Haruhi Suzumiya (Nishinomiya City, Hyogo)20. Hakata Tonkotsu Ramens (Fukuoka City, Fukuoka)21. Angolmois: Record of Mongol Invasion (Tsushima City, Nagasaki)22. Nonnon Biyori Vacation (Yaeyama Islands in Okinawa)23. Tokyo Anime Center di DNP Plaza (Shinjuku, Tokyo)24. Toei Animation Museum (Nerima Ward, Tokyo)25. Gotou no Kumo Nizo Yamamoto Museum (Gotou City, Nagasaki)(ELG)