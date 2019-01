Lee Dong Wook Reuni dengan Yoo In Na dalam Drama "Touch Your Heart"

Seoul: Aktor Lee Dong Wook kembali beradu peran dengan aktris Yoo In Na dalam drama serial terbaru Touch Your Heart. Seperti diketahui sebelumnya, kemistri Lee Dong Wook dan Yoo In Na terbilang kuat dalam serial populer Guardian: The Lonely and Great God.



Touch Your Heart adalah drama komedi romantis tentang seorang pengacara perfeksionis Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook) dan aktris papan atas Oh Yoon Seo (Yoo In Na). Kendati kembali beradu peran, produser memuji akting Lee Dong Wook yang berhasil keluar dari bayang-bayang perannya dalam Goblin.

"Sejak pertama syuting, Lee Dong Wook melakukan transformasi sempurna menjadi Kwon Jung Rok. Dia membuat semua perempuan menjadi jatuh pingsan diikuti perannya sebagai pengacara perfeksionis Kwon Jung Rok," ungkap produser film Touch Your Heart, dikutip dari Soompi.Kwon Jung Rok digambarkan sebagai sosok yang tak terduga tetapi memiliki senyum yang hangat. Seperti pada beberapa serial sebelumnya, Lee Dong Wook digambarkan sebagai sosok berkharisma dingin dan memiliki pribadi yang begitu hangat. Cukup berbeda dengan perannya dalam serial Goblin saat menjadi aktor pendukung.Serial ini terbilang menarik perhatian. Sebab, dalam drama Goblin Lee Dong Wook dan Yoo In Na memiliki drama yang tak kalah menegangkan dibanding hubungan dua pemain utama Gong Yoo dan Kim Go Eun.Drama Touch Your Heart akan ditayangkan premier melalui stasiun tvN pada 6 Februari waktu Korea Selatan.(ELG)